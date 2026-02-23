EU nije uspjela postići dogovor o novim sankcijama protiv Rusije

Kallas je rekla da će se rad na usvajanju sankcija nastaviti. Istaknula je da se mora odustati od pristupa da se od Ukrajine traži da preda svoj teritorij i da se počne od Rusije tražiti ono što mora učiniti da bi se došlo do pravednog i trajnog mira. “Ukrajina nije prepreka za mir, Rusija jest”, rekla je.