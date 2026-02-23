Ozlijeđena djelatnica, napadnuta korisnica? COO Dubrava odbacuje optužbe; Ministarstvo za N1 najavljuje postupanje

Udruga Sjena objavila je priopćenje nakon što je zaprimila anonimno pismo djelatnika Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava na Jarunu, u kojem se iznose ozbiljne tvrdnje o sigurnosnim uvjetima, organizaciji rada i radno-pravnom statusu zaposlenika. Sada je stigao i odgovor Ministarstva koji najavljuje postupanje "u okviru svojih nadležnosti".
Nastavnici pao prozor na glavu?
U pismu se navodi da je prostor neadekvatan i infrastrukturno neprilagođen korisnicima s teškoćama u razvoju, da su zgrada, stolarija i instalacije potencijalno opasne, da su zabilježeni fizički incidenti među korisnicima te da škola nema dostatnu stručnu podršku.
Upozorava se i na incident u kojem je nastavnici pao prozor na glavu, kao i na navodno uvođenje vikend i noćnih dežurstava za nastavnike.
COO Dubrava odbacuje optužbe
Nakon što je u redakciju N1 stigao anonimni dopis potpisan kao “djelatnici COO Dubrava”, a koji je javno objavila i Udruga Sjena, s nizom zabrinjavajućih tvrdnji o sigurnosti korisnika i organizaciji rada u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava, zatražili smo očitovanje uprave ustanove, ali i Ministarstva. Obje institucije su odgovorile na upit naše Nataše Božić.
Iz Centra ne negiraju niti jednu optužbu na račun COO Dubrava i poručuju da svoju djelatnost obavljaju u potpunosti sukladno zakonskim propisima iz područja socijalne skrbi te da su svi navodi o nepravilnostima provjereni ili pod nadzorom nadležnih tijela. Navode da je prostor na Jarunu privremeno rješenje nakon potresa, da je prošao inspekcijske nadzore te da se kontinuirano rade prilagodbe.
Potvrđuju da je došlo do ozljede djelatnice prilikom pada prozora, ali ističu da je postupano prema protokolu i da su o svemu obaviještena nadležna tijela. Tvrde i da su u slučaju incidenata među korisnicima poduzete sve propisane mjere te da se noćni rad nastavnicima ne provodi.
Navode da je jedna korisnica više puta fizički napala (grebala i gušila) drugu korisnicu, odgovaraju da se "korisnica čije ponašanje predstavlja rizik nalazi pod neprekinutim stručnim nadzorom 24 sata dnevno te je redovito uključena u psihološku podršku unutar Centra i praćenje psihijatra".
U COO također ne negiraju podatak da COO Dubrava u školi ima jednog pedagoga i jednog psihologa na 150 korisnika, već potvrđuju: "Na poslovima stručnog suradnika u Odjelu odgoja i obrazovanja rade pedagog i psiholog."
Fokus cijelog slučaja sada je na postupanju nadležnih tijela.
Odgovor Ministarstva
Ministarstvo je za N1 potvrdilo da su upoznati s optužbama iz anonimnog pisma, ali su najavili i postupanje.
"Samostalni sektor za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi pri Ministarstvu, upoznat je s anonimnom objavom na društvenim mrežama te će poduzimati radnje u okviru svojih nadležnosti", napisali su u odgovoru za N1.
