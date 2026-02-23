Kallas komentirala paket sankcija Rusiji i blokadu Mađarske

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas ne očekuje dogovor u ponedjeljak o 20. paketu sankcija protiv Rusije, dok Njemačka poziva Mađarsku da preispita odluku o blokadi.
"Raspravljat ćemo o 20. paketu sankcija. Ali kao što svi znate, mislim da danas neće biti napretka u vezi s tim, ali definitivno ćemo učiniti sve da do toga dođe", rekla je šefica europske diplomacije Kaja Kallas uoči početka sastanka ministara vanjskih poslova država članica EU-a.
Ministri će između ostaloga razgovarati o 20. paketu sankcija protiv Rusije i zajmu od 90 milijardi eura za Ukrajinu, koje Mađarska blokira. Sutra u Kijev na 4. obljetnicu ruske agresije na Ukrajinu dolaze predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i Komisije Ursula von der Leyen koji su očekivali da će tamo stići s dogovorenim paketom sankcija i zajmom koji je Ukrajini neophodan za preživljavanje.
Mađarska blokada zbog naftovoda Družba
Budimpešta je najavila da će blokirati 20. paket sankcija i zajam sve dok Ukrajina ponovno ne uspostavi tranzit nafte naftovodom Družba. Taj je naftovod oštećen u ruskom napadu 27. siječnja, a Mađarska optužuje Ukrajinu da oteže s njegovim popravkom.
“Mi činimo sve što možemo da usvojimo taj paket sankcija. Razgovarala sam s državama članicama koje će također pokrenuti to pitanje i pokušati uvjeriti one koji blokiraju. Tražimo načina kako da to napravimo, ali budući da smo čuli vrlo snažne izjave iz Mađarske ne vidim da će oni danas promijeniti svoje stajalište", rekla je Kallas.
Kallas ne dijeli Witkoffov optimizam
Na pitanje kakav kompromis se nudi Mađarskoj da odustane od blokade, Kallas je rekla da problemi koje Mađarska ima (tranzit jeftine ruske nafte) nisu povezani s 20. paketom sankcija. "Ne bismo trebali povezivati stvari koje uopće nisu povezane jedna s drugom", rekla je.
Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je rekao da će pozvati Mađarsku da preispita svoju odluku o blokadi.
„Ne vjerujem da je u redu da Mađarska izda vlastitu borbu za slobodu i europski suverenitet. Zato ćemo još jednom predstaviti naše argumente Mađarima u Budimpešti, ali i ovdje u Bruxellesu, naravno, i zatražiti da preispitaju svoj stav“, rekao je Wadephul.
Govoreći o pregovorima za okončanje rata u Ukrajini, Kaja Kallas je rekla da ne dijeli optimizam američkog pregovarača Stevea Witkoffa, koji je rekao da u sljedećim tjednima očekuje napredak i mogući sastanak između ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskija, a možda i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
“Ne dijelim taj optimizam, jer pregovarači s ruske strane nisu baš ozbiljni i nisu voljni ozbiljno razgovarati. Vidjeli smo veliki pritisak na Ukrajinu da prizna i odustane od onoga čega se ne želi odreći, ali to ne donosi dugotrajan mir, stoga nisam optimistična u pogledu bilo kakvih rezultata u sljedećim tjednima i mjesecima”, rekla je Kallas.
