EU: Još nema konsenzusa o produljenju sankcija protiv ruskih pojedinaca i tvrtki

Sankcije protiv ruskih pojedinaca i tvrtki koji pomažu u ratnim naporima protiv Ukrajine i njezine cjelovitosti produžavaju se svakih šest mjeseci za što je uvijek potrebna suglasnost svih država članica. Rok za produljenje bio je utorak, 15. rujna. Slovačka traži da se s popisa sankcioniranih skinu dvojica ruskih oligarha Alisher Usmanov i Mikhail Fridman. Prema diplomatskim izvorima, Slovačkoj se pridružila Francuska koja je zatražila ukidanje sankcija uzbečko-ruskom oligarhu Alisheru Usmanovu.