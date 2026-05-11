EU uvela oštre sankcije odgovornima za odvođenje više od 20 tisuća ukrajinske djece u Rusiju

Ministri vanjskih poslova uvelo su u ponedjeljak sankcije protiv 16 pojedinaca i sedam pravnih osoba odgovornih za nezakonite deportacije, prisilni transfer i asimilaciju, uključujući indoktrinaciju i militarizirano obrazovanje, ukrajinske djece, kao i njihovo nezakonito posvojenje i odvođenje u Rusiju i unutar privremeno okupiranih teritorija.

Procjenjuje se da je Rusija od početka agresije protiv Ukrajine deportirala i prisilno premjestila gotovo 20 500 ukrajinske djece, što predstavlja teška kršenja međunarodnog prava i kršenje temeljnih prava djeteta.

Sankcioniranim osobama i pravnim subjektima zamrzava se imovina, a građanima i tvrtkama EU-a zabranjeno je stavljanje sredstava, financijske imovine ili gospodarskih resursa njima na raspolaganje.

Fizičkim osobama se zabranjuje i putovanje i tranzit kroz teritorij EU-a.

U Bruxellesu će se nakon današnjeg sastanka Vijeća za vanjske poslove održati sastanak na visokoj razini Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske djece, koja se odvojena od svojih roditelja i odvedena u Rusiju.

Sastankom će supredsjedati visoka predstavnica Kaja Kallas i povjerenica za proširenje Marta Kos u ime EU-a, zajedno s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andrijem Sibihom i kanadskom ministricom vanjskih poslova Anitom Anand.