NAJNOVIJA ISTRAGA
MAPA / Industrija pranja mozga: Rusija ukrajinsku djecu šalje u 210 logora za indoktrinaciju
Rusija je primijenila iste principe u ispiranju mozga ukrajinske djece kao što je to učinila i sa vlastitim vojno-industrijskim kompleksom, rekli su ukrajinski dužnosnici za Euronews, nakon najnovijeg izvješća Yale HRL-a o ruskom "neviđenom sustavu" indoktrinacije ukrajinske djece.
Industrijski pristup
Najnovija istraga tima Laboratorija za humanitarna istraživanja (HRL) Škole javnog zdravstva Yale dokazuje ruski "industrijski pristup" indoktrinaciji deportirane ukrajinske djece, rekli su izvori iz Ukrajine za Euronews.
"Ruski pristup ispiranju mozga ukrajinske djece sličan je njezinom pristupu razvoju vojno-industrijskog kompleksa", rekla je osoba upoznata s istragom koja je razgovarala s Euronewsom pod uvjetom anonimnosti kako bi se izbjegao utjecaj na rad vlasti.
Također su potvrdili istinitost informacija objavljenih u izvješću HLR-a.
THIS is life under ruzzian occupation for Ukranian children: https://t.co/J7c1TiCgUR— Skykiss🇬🇪🗽FellaVision🇺🇦🔥🎗️🥥 (@skykiss22) September 12, 2025
Čak 210 ustanova za indoktrinaciju
Izvješće HRL-a otkrilo je da su ukrajinska djeca, koju su prisilno deportirale moskovske trupe, od veljače 2022. odvedena u najmanje 210 ustanova unutar Rusije i privremeno okupiranog teritorija Ukrajine.
I Yale HRL i ukrajinski dužnosnici rekli su da je stvarni broj vjerojatno veći, jer je često nemoguće pratiti djecu nakon što su već u Rusiji.
Izvor Euronewsa objasnio je da ruske vlasti namjerno miješaju djecu u ustanovama, pa je navodno „u nekim ustanovama spomenutim u izvješću Yalea udio ukrajinske djece dominantan ili barem značajan“.
„Postoje mjesta u udaljenim područjima Rusije gdje ima, na primjer, pet ukrajinske djece na 25 ili 100 ruske djece.“
🚨 NEW REPORT 🚨 HRL identified 210 locations where Ukraine’s children have been taken in Russia and occupied Ukraine since Feb 2022. This research expands on HRL’s previous reports + is the highest number of locations to date.— Humanitarian Research Lab (HRL) at YSPH (@HRL_YaleSPH) September 16, 2025
Read our report: https://t.co/3Vuq6DC2oX pic.twitter.com/yswJ63WVOR
Indoktrinacija ukrajinske djece
Velika većina ukrajinske djece prolazi kroz indoktrinaciju i militarizaciju u Rusiji, pokazuje najnovije izvješće Yalea.
Tim je istražio „Sveruski dječji centar“ u Krasnodarskom kraju, koji je osnovalo i kojim upravlja rusko Ministarstvo obrazovanja. Istraživači su dokumentirali kako su deportirana ukrajinska djeca morala proći vojnu obuku s naglaskom na razvoj opreme koju će ruska vojska koristiti na bojnom polju.
Objekt ugošćuje najmanje šest različitih kampova za djecu iz cijele Rusije i privremeno okupiranih teritorija Ukrajine. Dio je više od polovice od 210 lokacija kojima izravno upravlja ruska vlada.
Izvori Euronewsa upoznati s istragom istaknuli su da otkrića iz izvješća Yalea „potpuno opovrgavaju sve ruske narative“.
Bajka o privremenoj evakuaciji djece
„Ako je, kako inzistiraju, glavni ruski cilj bajka o privremenoj evakuaciji djece iz vojne opasnosti i namjeravaju ih vratiti, zašto onda ispiru mozgove ukrajinskoj djeci i pokušavaju ih pretvoriti u Ruse“, rekli su.
Yale HRL također je istražio „Centar za mlade patriote Snigiri“, izgrađen u prostorijama zdravstvenog kompleksa u vlasništvu ruske predsjedničke administracije. Ovaj centar otvoren je u srpnju 2023. u blizini Moskve s eksplicitnim ciljem „preodgoja“ djece iz Ukrajine.
Ovo nije prvi slučaj u kojem je HRL zabilježio korištenje predsjedničke imovine za prijevoz i smještaj deportirane djece iz Ukrajine.
„Izričita upotreba predsjedničke imovine za preodgoj i vojnu obuku djece iz Ukrajine dodatno naglašava središnju uključenost savezne vlade u sve operacije vezane uz deportaciju, 'preodgoj', posvajanje i udomljavanje djece iz Ukrajine“, objasnio je izvor.
Posljednja poznata skupina djece iz Ukrajine stigla je u Snegiri tek u srpnju.
.@nattyray11, Executive Director of @HRL_YaleSPH, talks with CNN about his research, which catalogs the abduction of thousands of Ukrainian children by Russia since the start of the war.https://t.co/820MjljZ74— Yale School of Public Health (@YaleSPH) September 4, 2025
Djeca podijeljena u vodove
Nedavne objave na društvenim mrežama pokazuju da su djeca podijeljena u „vodove“ i prikazana su kako rukuju vatrenim oružjem i nose taktičku ili zaštitnu opremu, uključujući plinske maske.
Ukrajinski dužnosnici upozoravaju da su djeca prisiljena na ovu vrstu vojne obuke i indoktrinacije te da su kažnjena ako ne slijede naredbe.
Euronews je izvijestio o slučajevima ukrajinske djece koja su pretrpjela zlostavljanje, premlaćivanje, zatočenje u podrumu i prijetnje slanjem u psihijatrijske bolnice zbog neposluha.
Izvori Euronewsa upoznati s istragom objašnjavaju da se ista indoktrinacija i prijetnje primjenjuju na privremeno okupirane ukrajinske teritorije.
Postoje „bezbrojne priče“ o roditeljima kojima se prijeti oduzimanjem djece ako se djeca ne „ponašaju kao poslušni Rusi u školi“, rekao je izvor.
Ukrajinska borba za svoju djecu
Ukrajina je više puta inzistirala da je povratak deportirane djece crvena linija Kijeva i da mora biti dio svakog rješenja kojim se okončava ruski rat protiv Ukrajine.
Rusija nije odgovorila na kijevski popis od preko 300 djece predan ruskoj delegaciji na izravnim pregovorima u Istanbulu u lipnju, kažu izvori Euronewsa, dodajući da Ukrajina nije ublažila svoj stav i koristi svaku priliku prilika da se pokrene ovo pitanje i mobiliziraju zapadne partnere Kijeva.
Izvori Euronewsa upoznati s ovim procesom rekli su da Ukrajina ne "sjedi prekriženih ruku i ne radi ništa".
"Kijev pokreće ovo pitanje na raznim forumima na najvišim razinama, počevši od predsjednika, nastavljajući s prvom damom, šefom (predsjedničkog) ureda i ministrom vanjskih poslova i tako dalje."
Another solid piece of evidence of Russia’s war crimes against Ukraine and Ukrainians is the Yale HRL study. Yale researchers have identified hundreds of Ukrainian children from the Donetsk and Luhansk regions who have been abducted by Russia since February 2022, as well as their… pic.twitter.com/BzRBTe6pJE— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2024
"Svi naši ključni partneri vjeruju da je otmica djece moralno bolesna. Nitko ne misli da je to u redu. Stoga za Ukrajinu rat nije samo za teritorij. To je rat za naš narod i povratak našeg naroda. To je vrlo važan i sastavni dio pravednog završetka rata."
Crvena linija Kijeva
Ako nakon završetka rata ukrajinska djeca, civilni taoci i ratni zarobljenici ostanu u Rusiji, "to će biti otvorena rana koja nikome neće dati mira", objasnio je izvor.
I zato Kijev svaki put pokreće ovo pitanje "i javno i iza kulisa", rekle su vlasti, a istovremeno priznaju da će u nekim slučajevima biti izuzetno teško vratiti djecu.
Među slučajevima koje je temeljito istražio Yale HRL su ukrajinska djeca koja su ili prisilno odvojena od roditelja na prvim crtama bojišnice na početku ruske invazije i ona koja su izravno od roditelja odvedeni od strane ruskih dužnosnika u filtracijskim kampovima uspostavljenim u i oko Mariupolja u proljeće 2022.
Ovisno o njihovoj dobi, proces povratka može biti vrlo kompliciran. „Ako govorimo o tinejdžerima, oni su već donekle formirani i razumiju što im se dogodilo, što im se događa, imaju neko sjećanje, imaju neku samoidentifikaciju“, rekao je izvor za Euronews.
„Ako se radi o dojenčetu koje je imalo manje od tri godine kada se dogodila deportacija – ne mogu se ničega sjetiti i postoji dodatna komplikacija da već izgledaju drugačije.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare