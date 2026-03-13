EU zabrinut zbog američke odluke o privremenom ukidanju sankcija Rusiji

Europska unija izrazila je u petak zabrinutost zbog američke odluke o ukidanju sankcija na izvoz ruske nafte, jer utječe na europsku sigurnost.
“Jednostrana odluka Sjedinjenih Država o ukidanju sankcija na izvoz ruske nafte vrlo je zabrinjavajuća jer utječe na europsku sigurnost”, objavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na platformi X.
Costa navodi da je jačanje pritiska na Rusiju ključno kako bi ju se prisililo na ozbiljne pregovore o pravednom i trajnom miru u Ukrajini.
“Slabljenje sankcija povećava ruske resurse za vođenje agresivnog rata protiv Ukrajine”, poručio je Costa.
Sjedinjene Američke Države su u četvrtak na 30 dana ukinule sankcije na izvoz ruske nafte koja se već nalazi na moru. Američki ministar financija Scott Bessent rekao je da se ta “kratkoročna mjera odnosi samo na naftu koja je već u tranzitu i neće donijeti značajnu financijsku korist ruskoj vladi.”
Glasnogovornica Komisije Paula Pinho rekla je da je predsjednica Komisije ovoga tjedna rekla da nije vrijeme za slabljenje sankcija protiv Rusije.
“Rusija zarađuje 150 milijuna dolara dnevno dodatnih prihoda od prodaje nafte od početka rata na Bliskom istoku, što je čini vjerojatno najvećim dobitnikom ovoga sukoba i zato nije vrijeme za ublažavanje sankcija”, rekla je Pinho, dodajući da europske sankcije ostaju na snazi.
Američka odluka o privremenom ukidanju sankcija proturječna je izjavi čelnika skupine G7 od prije dva dana, koju je potpisao i američki predsjednik Donald Trump i u kojoj se kaže da će sankcije protiv Rusije ostati na snazi.
