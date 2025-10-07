Europa pooštrava pravila: Ovo su novi razlozi za uskraćivanje bezviznog putovanja

Danas će Europski parlament glasovati o izmjenama Mehanizma za suspenziju viza, čime će Europska unija dobiti nove ovlasti za privremeno ukidanje bezviznog režima kada je sigurnost Europe ugrožena, objavio je EPP.
Europa mora braniti integritet Schengenskog područja i brzo djelovati kako bi suzbila hibridne prijetnje, državno sponzorirane manipulacije migracijama i režime koji iskorištavaju našu otvorenost.
Po prvi put, hibridne prijetnje i sheme prodaje državljanstva dodaju se kao razlozi za uskraćivanje bezviznog putovanja, uz već postojeće razloge poput nepravilnih migracija i sigurnosnih rizika.
“Vjerodostojnost je ono što se računa. Produžili smo razdoblja suspenzije, spustili pragove za djelovanje i usmjerili mjere prema donositeljima odluka, a ne prema običnim građanima.
Rezultat je sustav koji je čvrst kada je sigurnost u pitanju, pravedan u primjeni i učinkovit u zatvaranju rupa koje dovode Europu u opasnost.
Takve reforme ojačavaju odvraćanje, čuvaju ključne veze među ljudima i jačaju sposobnost Europe da reagira kada partneri ne surađuju,” rekla je Ana Miguel Pedro, zastupnica u Europskom parlamentu i pregovaračica EPP Grupe o ovoj reformi.
EPP Grupa uvjerena je da je ova reforma značajan korak naprijed – ona štiti Schengen, jača našu sigurnost i pokazuje da EPP Grupa donosi rezultate tamo gdje su najpotrebniji.
“EPP Grupa uspjela je uključiti ključna poboljšanja u područjima koja su nam od posebne važnosti, poput hibridnih prijetnji i sigurnosnih rizika, kao i revizije pragova za suspenziju.
Ove promjene šalju jasnu i odlučnu poruku trećim zemljama koje, iako se smatraju partnerima, ne surađuju dovoljno s EU-om i državama članicama u suočavanju sa sigurnosnim prijetnjama i nepravilnim migracijama,” dodala je Pedro.
