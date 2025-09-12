Njemačka želi stroža pravila za izdavanje viza ruskim građanima

Kao dio planova Europske unije za nove sankcije protiv Rusije, Njemačka se zalaže za stroža pravila za izdavanje viza ruskim građanima. To se navodi u dokumentu njemačke vlade, dostupnom Njemačkoj novinskoj agenciji (dpa).
Oglas
Berlin zahtijeva potpunu provedbu smjernica Europske komisije iz 2022., koje su ograničile izdavanje viza ruskim građanima za turistička putovanja ili kupovinu u zemljama EU, piše Fenix magazin.
Podaci Unije pokazuju da su konzularna predstavništva država članica u Rusiji prošle godine izdala oko 542.000 kratkoročnih schengenskih viza. To je manje nego prije pandemije, ali otprilike 20 posto više nego 2023. godine.
Južne članice EU trpe kritike, posebno od istočnoeuropskih zemalja, zbog izdavanja velikog broja viza.
Italija je izdala više od 152.000 viza, što je 12 posto više nego 2023. Francuska je izdala oko 124.000, Španjolska oko 111.000, a Grčka gotovo 60.000. Njemačka je izdala 17.000 kratkoročnih viza za ruske građane.
Schengenski prostor obuhvaća 29 zemalja, od kojih je 25 članica Europske unije, a četiri nisu. Ova zona omogućuje slobodno kretanje bez putovnice. Posjetiteljima EU potrebna je samo jedna schengenska viza za slobodno putovanje unutar cijelog bloka.
Njemačko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je već na početku ruske agresije protiv Ukrajine pooštrilo kriterije za izdavanje viza, pa je broj kratkoročnih schengenskih viza za Ruse prošle godine pao za više od 90 posto u odnosu na 2019. godinu.
Stroži pristup je protiv Rusa koji podržavaju Kremlj ili šire ratnu propagandu. U smjernicama EU-a iz 2022. navodi se da je vrlo strog pristup opravdan kada su u pitanju turističke vize, jer je svrhu putovanja teže provjeriti u usporedbi s poslovnim, obiteljskim ili medicinskim posjetima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas