Prijetnja Donalda Trumpa da će povećati carine na europske automobile potvrđuje procjenu većine zastupnika EU-a da mu se ne može vjerovati.
Najnovije prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa carinama guraju pregovore EU-a o provedbi prošlogodišnjeg transatlantskog trgovinskog sporazuma prema obračunu, piše Politico.
Pregovarači iz Europskog parlamenta, država članica i Komisije sastat će se u srijedu kako bi pokušali usuglasiti stajališta usred sve dubljeg zastoja oko toga treba li podržati sporazum, postignut prošlog srpnja u golfskom resortu Donalda Trumpa u Škotskoj, Turnberryju.
Mnoge države članice, predvođene Njemačkom i njezinom moćnom automobilskom industrijom, zajedno s povjerenikom za trgovinu Marošem Šefčovičem, očajnički žele konačno potvrditi sporazum.
No većina na lijevom dijelu političkog spektra, predvođena predsjednikom odbora za trgovinu Berndom Langeom, smatra da Trumpovo upozorenje od prošlog petka — da će uvesti carinu od 25 posto na europske automobile — potvrđuje njihovo stajalište da se američkom predsjedniku ne može vjerovati.
„To govorimo od početka i nastavit ćemo ponavljati: Turnberry je loš sporazum i nećemo ga automatski potvrditi“, rekla je Kathleen Van Brempt, belgijska potpredsjednica odbora za trgovinu i politička saveznica Langea.
Dogovor postignut rukovanjem pretočen je u zajedničku izjavu prošlog kolovoza, a države članice EU-a potvrdile su ga bez izmjena u studenome.
No zastupnici Europskog parlamenta usprotivili su se Trumpovim ranijim prijetnjama aneksijom Grenlanda — danskog teritorija — pa se Lange od tada praktički profilirao kao paralelni trgovinski pregovarač Unije. Pod vodstvom iskusnog njemačkog socijaldemokrata zastupnici su podržali dodatne uvjete koji bi odgodili sporazum dok Trump ne ukine carine na čelik, suspendirali ga ako zaprijeti teritorijalnom integritetu EU-a te ga okončali prije kraja njegova mandata. Bez unutareuropskog kompromisa sporazum će ostati u limbu.
U pokušaju smanjenja rastućeg pritiska Šefčovič se u utorak u Parizu sastao s američkim trgovinskim predstavnikom Jamiesonom Greerom. No dvije strane nisu uspjele pronaći izlaz nakon više od sat vremena razgovora; osoba upoznata sa sastankom rekla je za POLITICO da Greer nije povukao prijetnju uvođenja carine od 25 posto na europske automobile. Osoba je željela ostati anonimna jer se radilo o zatvorenim razgovorima.
Diplomacija unutar EU-a
Trumpov najnoviji napad — koji je uključivao i povlačenje više od 5000 vojnika iz Njemačke — tempiran je kako bi izvršio maksimalan pritisak na EU tijekom pregovora u srijedu.
No taj potez mogao bi dodatno antagonizirati zastupnike i približiti druge vlade Francuskoj, glavnom zagovorniku Langeove linije koja traži dodatne zaštitne mehanizme u sporazumu.
„Ne bismo smjeli reagirati u afektu, ali trenutak nije mogao biti gori“, rekao je jedan diplomat EU-a, kojemu je odobrena anonimnost zbog razgovora o zatvorenim pregovorima.
„Zastupnici gotovo imaju poticaj zaoštriti svoj stav, za razliku od nas koji moramo ostati pragmatični“, dodao je diplomat, misleći na vlade država članica EU-a.
Bruxelles poziva pregovarače da stanu iza sporazuma — i Trumpa da ga poštuje.
„Imamo sporazum, a njegova je bit prosperitet, zajednička pravila i pouzdanost“, rekla je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen novinarima u utorak na summitu EU-Armenija u Erevanu.
Dok je EU u „završnoj fazi provedbe preostalih carinskih obveza“, dodala je, „SAD ima obvezu … gdje usklađivanje s dogovorenim gornjim pragom još nije dovršeno.“
EU će svoj dio pogodbe dovršiti tek kada stupi na snagu provedbeno zakonodavstvo kojim će se konačno ukinuti carine na američku industrijsku robu. SAD se već obvezao na široki carinski plafon od 15 posto — a Trumpova prijetnja automobilskim carinama proturječi toj obvezi.
Međutim, mantru Komisije da je „sporazum sporazum“ dovela je u pitanje sama brzina promjena od Turnberryja. Ključno je da su pravna osnova sporazuma i Trumpova sposobnost diskriminiranja američkih trgovinskih partnera oslabljeni odlukom Vrhovnog suda SAD-a iz veljače, kojom je poništena većina njegovih izvornih carina.
„Pouka od sklapanja ovog sporazuma jest da sporazum danas nije nužno sporazum i sutra, i upravo je to za mene temeljna poteškoća“, rekao je belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prévot, koji nadzire trgovinsku politiku, za POLITICO.
Požurivanje procesa
Iako je Lange okupio parlamentarnu većinu za amandmane koji su sada na pregovaračkom stolu, suočava se s izazovom Manfreda Webera, čelnika prosporazumnog Europskog pučkog saveza (EPP), najveće skupine u Europskom parlamentu.
Weber podržava izvorni sporazum i čak razmatra mogućnost da ga stavi na glasanje već u lipnju.
„S naše strane pregovori moraju biti brzo zaključeni kako bi sporazum konačno stupio na snagu“, rekao je Weber za POLITICO nakon Trumpovih prijetnji u petak. „Naše si tvrtke ne mogu priuštiti dugotrajnu neizvjesnost.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare