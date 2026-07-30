Europa se u borbi protiv požara okreće - kozama

Ipak, iako je riječ o jednostavnom rješenju koje ne zahtijeva naprednu tehnologiju, ono nije jeftino. Pastiri često ovise o državnim potporama kako bi uopće mogli živjeti od svog posla. Još veći problem, upozoravaju stručnjaci za zaštitu od požara, jest to što političari i dalje mnogo više ulažu u gašenje požara nego u njihovu prevenciju.