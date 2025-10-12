Europska desnica želi Antifu proglasiti “terorističkom organizacijom”

Pitanje se ponovno našlo u središtu pozornosti nakon slučaja Talijanke Ilarie Salis, aktivistice koja je 2024. godine izabrana u Europski parlament nakon 16 mjeseci pritvora u Mađarskoj, gdje je optužena za napad na osobe bliske krajnjoj desnici. Salis tvrdi da je nevina i da se protiv nje vodi politički proces.