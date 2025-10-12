Europska desnica želi Antifu proglasiti “terorističkom organizacijom”

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošlog mjeseca na platformi Truth Social objavio da će Sjedinjene Američke Države proglasiti Antifu “velikom terorističkom organizacijom”, niz europskih desničarskih i nacionalističkih stranaka odmah je reagirao, najavljujući slične poteze.
Istog dana, parlament Nizozemske, u kojem najveću snagu ima krajnje desna Stranka za slobodu (PVV) Geerta Wildersa, usvojio je rezoluciju kojom se poziva vladu da proglasi Antifu terorističkom organizacijom. Nedugo zatim, mađarski premijer Viktor Orbán, čest uzor samom Trumpu, najavio je da će i Mađarska slijediti taj primjer.
U Europskom parlamentu, zastupnik flamanske nacionalističke stranke Vlaams Belang, Tom Vandendriessche, podnio je prijedlog rezolucije s istim zahtjevom, tvrdeći da je Antifa “međunarodna mreža koju sustav financira i štiti kako bi nasiljem suzbila nacionalističku oporbu”. Vandendriessche je rekao da njegov prijedlog podržava 79 zastupnika iz 20 zemalja.
Politički motiviran, a sigurnosno besmislen potez
Ipak, stručnjaci upozoravaju da je riječ o politički motiviranom, a sigurnosno besmislenom potezu. Jessica White, vršiteljica dužnosti direktorice studija o terorizmu i sukobima pri Kraljevskom institutu za objedinjene službe (RUSI), izjavila je za Guardian da Antifa nije organizacija, već pokret bez hijerarhije i formalnog članstva.
“Zbog nedostatka jasne definicije, proglašavanje Antife terorističkom organizacijom bilo bi kontraproduktivno”, rekla je White, dodajući da bi sigurnosne službe “imale najmanje koristi od takve odluke, jer se presude i optužnice trebaju temeljiti na konkretnim nasilnim djelima, a ne na političkim etiketama”.
Kritičari tvrde da bi takva odluka otvorila prostor za politički obračun s neistomišljenicima, osobito u zemljama poput Mađarske, gdje vladajuća stranka Fidesz redovito označava Antifu kao “ljevičarsku terorističku skupinu”.
Pitanje ponovno u središtu pozornosti
Pitanje se ponovno našlo u središtu pozornosti nakon slučaja Talijanke Ilarie Salis, aktivistice koja je 2024. godine izabrana u Europski parlament nakon 16 mjeseci pritvora u Mađarskoj, gdje je optužena za napad na osobe bliske krajnjoj desnici. Salis tvrdi da je nevina i da se protiv nje vodi politički proces.
“Mađarska koristi pojam ‘Antifa’ kako bi stigmatizirala sve koji se ne slažu s režimom”, rekla je Salis, dodajući: “Ako to znači biti antifašist, onda ja to jesam.”
Lider ljevice u Europskom parlamentu Martin Schirdewan poručio je da kriminalizacija antifašizma “igra po pravilima krajnje desnice” i predstavlja “napad na slobodu mišljenja i samu demokraciju”.
Analitičar Pawel Zerka iz Europskog vijeća za vanjske odnose (ECFR) ocjenjuje da Trump svojim ideološkim utjecajem gradi “MAGA internacionalu” koja povezuje europske populiste od Orbána do Marine Le Pen, kroz zajedničke narative kulturnog rata i polarizacije.
