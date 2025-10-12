Stiže sezona bolesti
Prehlada, gripa ili korona: Zašto su svi iznenada bolesni?
Jeste li bolesni? Ako niste, vjerojatno poznajete nekoga tko jest ili barem nekoga tko se upravo oporavio. Kašalj i prehlade, čini se, trenutno su vrlo rašireni, a BBC je istražio zašto se to događa.
„Ovo je normalno, ipak je jesen“, kaže profesor Jonathan Ball s Liverpoolske škole tropske medicine za BBC.
Objašnjava da kombinacija djece koja se vraćaju u školu, odraslih koji se vraćaju na posao nakon odmora i ljudi koji više vremena provode u zatvorenim prostorima kako vrijeme postaje hladnije – stvara plodno tlo za širenje respiratornih virusa.
„U osnovi, imamo veliki lonac različitih virusa koji počinju kružiti. Imunitet oslabi i lako se razbolite“, kaže profesor Ball.
Zapravo postoji više od 100 različitih virusa koji uzrokuju infekcije gornjih i donjih dišnih puteva, uz neke bakterijske infekcije.
Ima li više bolesti nego inače?
Podaci koje je prikupila Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) pokazuju da je rinovirus – ono što mnogi nazivaju običnom prehladom – u porastu posljednjih tjedana i čini se da je trenutačno najčešći uzrok bolesti.
Koronavirus također kruži, potaknut dvjema novim varijantama – XFG, koju neki nazivaju Stratus, i NB.1.8.1, poznatom kao Nimbus. No, u populaciji već postoji visok stupanj imuniteta, što znači da je za većinu riječ o prilično blagoj infekciji.
Postoje i znakovi porasta gripe u dobnoj skupini od 15 do 25 godina, dok respiratorni virusi koji mogu izazvati ozbiljnije probleme kod male djece također imaju tendenciju jačanja tijekom jeseni.
„Gripa obično dolazi kasnije, u prosincu i siječnju. Ali to nije uvijek slučaj, a pandemija je poremetila tradicionalne sezonske trendove. Ono što smo vidjeli tijekom posljednje godine ili nešto više jest da se ti trendovi vraćaju na nešto slično normalnom“, kaže epidemiolog Jamie Lopez Bernal.
Dodaje da razine obolijevanja trenutačno nisu osobito visoke.
„Korona je iznad početne razine, a ima mnogo rinovirusa. Porast gripe u mlađoj dobnoj skupini možda je došao malo ranije nego što bismo očekivali, ali je i dalje na niskoj razini“, zaključuje epidemiolog.
Simptomi prehlade, gripe i ozbiljnijih virusa poput korone često se preklapaju.
Kako se možete zaštititi?
Respiratorne infekcije mogu biti vrlo opasne za ljude s kroničnim bolestima, osobito tijekom zime.
Ipak, nema dokaza da virusi koji trenutno kruže izazivaju ozbiljnije probleme nego inače.
„Svi reagiramo na različite načine, a zapravo ne razumijemo zašto“, priznaje profesor Ball. Dodaje da godine i tjelesna kondicija imaju velik utjecaj, ali da ponekad odlučuju i genetika, iscrpljenost ili to kada ste posljednji put bili izloženi određenom virusu.
Najvažniji korak u zaštiti je cijepljenje, ako ispunjavate uvjete. Cjepiva se nude kako bi se zaštitili oni koji su najizloženiji riziku od ozbiljnih bolesti – starije osobe i oni s određenim zdravstvenim stanjima.
Ako ste bolesni, možete pomoći drugima tako da redovito perete ruke, osobito nakon kašljanja ili kihanja, ostanete kod kuće ako možete i razmislite o nošenju maske ako morate na javna mjesta.
Profesor Ball kaže da je ispravno poduzeti mjere predostrožnosti kako bi se zaštitile ranjive osobe, ali dodaje da je – ako ste zdravi i mlađi – povremena respiratorna infekcija gotovo neizbježna i ne nužno loša stvar.
„Većina ljudi dobit će jednu ili dvije respiratorne infekcije svake godine. U određenom smislu, to je dobra stvar kad ste dijete ili zdrava odrasla osoba. Izlaganjem infekcijama gradite imunitet kroz prirodnu zarazu, tako da, kad ostarite, nadamo se da ćete imati dovoljno imuniteta da ne obolite ozbiljno“, zaključuje profesor Ball za BBC.
