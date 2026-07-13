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DONATORSKA VEČERA

Europska komisija osigurala gotovo 900 milijuna eura za Gazu

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Hina
|
13. srp. 2026. 21:58
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Gaza
BASHAR TALEB / AFP

Na drugoj donatorskoj konferenciji za obnovu Gaze, na kojoj se okupilo 65 delegacija iz država članica EU, partnerskih zemalja, međunarodnih i regionalnih organizacija i financijskih institucija, prikupljeno je oko 900 milijuna eura.

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Povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, koja je supredsjedala konferencijom izjavila je da sada treba stvoriti uvjete na terenu kako bi pomoć stigla do ljudi u Gazi. "To uključuje razoružanje Hamasa", rekla je Šuica.

Šuica je službeno pokrenula Međunarodnu inicijativu za Gazu, usmjerenu na koordinaciju donatora u oporavku ove palestinske enklave, razorene u ratu između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamas.

Cilj je obnoviti osnovne usluge za stanovništvo. Između ostalog, planiraju obnoviti infrastrukturu za vodu i kanalizaciju, organizirati čišćenje ruševina te obnoviti zdravstveni, energetski i prehrambeni sustav.

Inicijativa, kojoj su se do sada pridružile Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Francuska, Italija i Japan, danas je prikupila 883,6 milijuna eura financijskih doprinosa.

"Naš je cilj jasan: pomoći u izgradnji nade, otpornosti i bolje budućnosti za palestinski narod", rekla je Šuica.

Istaknula je da EU nastoji podržati učinkovitu, reformiranu i stabilnu palestinsku upravu i uzeti u obzir njezin napredak u reformama. Također je cilj mobilizirati međunarodnu potporu za rani oporavak Gaze, osiguravati zajednički napori budu koordinirani, da se izbjegne dupliciranje i da se na terenu postignu brza i opipljiva poboljšanja.

Europska unija daleko je najveći donator za Palestince, od 1994. osigurala je skoro 30 milijardi pomoći.

Teme
europska komisija gaza hamas idf izrael palestina

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