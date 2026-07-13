DONATORSKA VEČERA
Europska komisija osigurala gotovo 900 milijuna eura za Gazu
Na drugoj donatorskoj konferenciji za obnovu Gaze, na kojoj se okupilo 65 delegacija iz država članica EU, partnerskih zemalja, međunarodnih i regionalnih organizacija i financijskih institucija, prikupljeno je oko 900 milijuna eura.
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Povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, koja je supredsjedala konferencijom izjavila je da sada treba stvoriti uvjete na terenu kako bi pomoć stigla do ljudi u Gazi. "To uključuje razoružanje Hamasa", rekla je Šuica.
Šuica je službeno pokrenula Međunarodnu inicijativu za Gazu, usmjerenu na koordinaciju donatora u oporavku ove palestinske enklave, razorene u ratu između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamas.
Cilj je obnoviti osnovne usluge za stanovništvo. Između ostalog, planiraju obnoviti infrastrukturu za vodu i kanalizaciju, organizirati čišćenje ruševina te obnoviti zdravstveni, energetski i prehrambeni sustav.
Inicijativa, kojoj su se do sada pridružile Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Francuska, Italija i Japan, danas je prikupila 883,6 milijuna eura financijskih doprinosa.
"Naš je cilj jasan: pomoći u izgradnji nade, otpornosti i bolje budućnosti za palestinski narod", rekla je Šuica.
Istaknula je da EU nastoji podržati učinkovitu, reformiranu i stabilnu palestinsku upravu i uzeti u obzir njezin napredak u reformama. Također je cilj mobilizirati međunarodnu potporu za rani oporavak Gaze, osiguravati zajednički napori budu koordinirani, da se izbjegne dupliciranje i da se na terenu postignu brza i opipljiva poboljšanja.
Europska unija daleko je najveći donator za Palestince, od 1994. osigurala je skoro 30 milijardi pomoći.
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