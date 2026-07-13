Europska komisija osigurala gotovo 900 milijuna eura za Gazu

Istaknula je da EU nastoji podržati učinkovitu, reformiranu i stabilnu palestinsku upravu i uzeti u obzir njezin napredak u reformama. Također je cilj mobilizirati međunarodnu potporu za rani oporavak Gaze, osiguravati zajednički napori budu koordinirani, da se izbjegne dupliciranje i da se na terenu postignu brza i opipljiva poboljšanja.