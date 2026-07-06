PRITISAK NA IZRAEL
Hamas raspustio vladajuće tijelo u Gazi kao poticaj provedbi mirovnog plana
Hamas tvrdi da je raspustio svoju de facto vladu u Gazi i dao do znanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata, potez kojim se stvara pritisak na Izrael da krene s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana u kojemu je posredovao SAD.
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Ukidanje tijela koje je više od deset godina nadziralo rad ministarstava bio je jednim od ključnih dijelova plana za Pojas Gaze nakon rata. Taj je plan iznio američki predsjednik Donald Trump nakon što je u listopadu stupilo na snagu krhko primirje.
Hamas je naveo da će ministarstva i osoblje koje je ta palestinska militantna skupina imenovala nastaviti djelovati te da će i dalje biti zadužena za sigurnost i provedbu zakona u dijelovima Gaze koji su nakon primirja ostali pod njihovom kontrolom.
Odbor za mir koji je imenovao Trump, osnovan kako bi pratio provedbu plana, priopćio je da je primio Hamasov potez na znanje. No, dodao je da će "u konačnici naša procjena biti vođena djelima, a ne obećanjima, kako bi se zadovoljile hitne potrebe naroda Gaze".
Na konferenciji za novinare u gradu Gazi, direktor Hamasova vladinog medijskog ureda Ismail Al-Tavabta rekao je da je voditelj nadzornog tijela "vladinog odbora za hitne slučajeve" dao ostavku i da je tijelo raspušteno.
Ovo "je znak ozbiljnosti ovih mjera, provedbe dogovorenih aranžmana i olakšavanja procesa administrativne tranzicije" na nacionalni odbor za upravljanje Gazom koji podržava SAD, rekao je Tavabta.
Prema tom planu, Hamas bi trebao upravu nad enklavom predati nacionalnom odboru za upravljanje Gazom, skupini palestinskih tehnokrata koju podržava SAD.
Vođa tog tijela Ali Šat rekao je da je 15-člani odbor spreman preuzeti odgovornost u Gazi čim se "osiguraju potrebni resursi i uvjeti za njegov rad".
Izraelske snage kontroliraju više od 60 posto Gaze, patrolirajući "tampon zonom", kako je opisuje premijer Benjamin Netanyahu, kako bi spriječli napade Hamasa. Netanyahu je više puta iskatnuo da se Izrael neće povući s tog teritorija.
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