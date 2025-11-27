Europska nuklearna sila nakon 30 godina vraća vojnu službu

Nakon stanke od gotovo 30 godina, Francuska će u četvrtak objaviti ponovno uvođenje vojnog roka, što je još jedan znak da ruski predsjednik Vladimir Putin preoblikuje sigurnosni pejzaž Europe.
Nuklearna sila - Francuska- jedina je vojna sila EU-a s globalnim dosegom, a povratak nacionalne službe velik je politički korak. Očekuje se da će predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak u vojarni Varces u Francuskim Alpama najaviti tu mjeru — najvjerojatnije dobrovoljnu službu od 10 mjeseci za muškarce i žene, piše Politico.
Dobrovoljni program predstavlja daleko blaži pristup vojnom jačanju nego u mnogim nordijskim i baltičkim zemljama, gdje je služenje obavezno. Latvija i Hrvatska dvije su najnovije članice EU-a koje su ponovno uvele obvezni vojni rok, podsjeća Politico.
Ideja ponovnog uvođenja vojne obveze stalno se vraćala u francuske javne rasprave otkako je regrutacija ukinuta 1997. godine.
Ljevica je pozivala na njezino vraćanje kako bi se potaknula društvena kohezija i raznolikost, s obzirom na to da mladi iz različitih sredina moraju raditi zajedno u svojim jedinicama. Desnica, pak, vojnu službu vidi kao način usađivanja patriotizma i poštovanja autoriteta kod mladih.
Sada je, međutim, glavni razlog iza Macronova plana vojni. Francuskoj jednostavno treba više ljudstva u vojarnama s obzirom na razmjere njezinih ambicija i rastuću prijetnju iz Moskve.
Budući da Europljani očekuju da će Rusija predstavljati povećan rizik za NATO do 2030., jačanje premalo popunjenih oružanih snaga obučenim osobljem postalo je jedan od glavnih prioriteta za obrambene čelnike saveza.
Francuska vojska već je druga najveća u EU nakon Poljske, s više od 201.000 pripadnika. Francuska ima oko 45.000 pričuvnika te se obvezala dosegnuti 105.000 do 2035. — cilj kojem bi upravo dobrovoljni program trebao pomoći.
