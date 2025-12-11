Europska unija ignorira ozbiljna upozorenja: Odlučila se za drastičan potez protiv Rusije

Do sada su sredstva bila imobilizirana u okviru standardnog režima sankcija, koji ovisi o jednoglasju svih 27 država članica i ranjiv je na pojedinačna ulaganja veta. No prošlog je tjedna Europska komisija predložila pozivanje na članak 122. kako bi se sredstva zadržala izvan ruskog dosega u doglednoj budućnosti. Članak 122. ranije je korišten u rješavanju ekonomskih izvanrednih situacija poput pandemije COVID-19 i energetske krize.