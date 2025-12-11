IMOBILIZACIJA IMOVINE
Europska unija ignorira ozbiljna upozorenja: Odlučila se za drastičan potez protiv Rusije
Europska unija odlučila je zadržati imobiliziranom imovinu Ruske središnje banke u doglednoj budućnosti. Zabrana, koja se temelji na odredbi za ekonomske izvanredne situacije, predstavlja otpor vanjskim pokušajima da se oslobodi 210 milijardi eura imovine prije nego što Kijev bude obeštećen.
Europska unija postigla je dogovor o neograničenoj imobilizaciji imovine Ruske središnje banke, ključnom elementu zajma za reparacije Ukrajini, o kojem se i dalje intenzivno pregovara uoči odlučujućeg summita idućeg tjedna, piše Euronews.
Potez dolazi nakon oštrih kritika iz Belgije, koja smatra da je riječ o kršenju međunarodnog prava i opasnom presedanu kada je riječ o rezervama jedne suverene države.
Time će EU zadržati kontrolu nad imovinom pod svojom jurisdikcijom usred zabrinutosti da bi SAD mogao nastojati preuzeti kontrolu nad zamrznutim sredstvima i iskoristiti ih u budućem dogovoru s Moskvom tijekom pregovora o okončanju rata.
Dugoročna imobilizacija dogovorena je u četvrtak poslijepodne među veleposlanicima prema članku 122. Ugovora EU-a, koji zahtijeva samo kvalificiranu većinu država članica i zaobilazi Europski parlament.
Zakonom se zabranjuje povratak 210 milijardi eura imovine Ruskoj središnjoj banci. Većina sredstava, 185 milijardi eura, nalazi se u Euroclearu, središnjem depozitaru vrijednosnih papira u Bruxellesu. Preostalih 25 milijardi čuva se u privatnim bankama.
Do sada su sredstva bila imobilizirana u okviru standardnog režima sankcija, koji ovisi o jednoglasju svih 27 država članica i ranjiv je na pojedinačna ulaganja veta. No prošlog je tjedna Europska komisija predložila pozivanje na članak 122. kako bi se sredstva zadržala izvan ruskog dosega u doglednoj budućnosti. Članak 122. ranije je korišten u rješavanju ekonomskih izvanrednih situacija poput pandemije COVID-19 i energetske krize.
Novo pravno tumačenje
U novom tumačenju, Komisija je tvrdila da su šokovi izazvani ruskom invazijom velikog razmjera na Ukrajinu prouzročili “ozbiljan ekonomski utjecaj” na cijeli EU, izazivajući “ozbiljne poremećaje u opskrbi, veću neizvjesnost, povećanje rizika, niža ulaganja i potrošnju”, kao i bezbrojne hibridne napade u obliku dronskih upada, sabotaža i dezinformacijskih kampanja.
“Sprječavanje prijenosa sredstava Rusiji hitno je potrebno kako bi se ograničila šteta na gospodarstvo Unije”, stoji u uvodu prijedloga.
Prema zabrani, 210 milijardi eura bit će odmrznuto tek kada ruske aktivnosti “objektivno prestanu predstavljati značajan rizik” za europsko gospodarstvo i kada Moskva isplati reparacije Ukrajini “bez gospodarskih i financijskih posljedica” za EU blok.
Za odmrzavanje će biti potrebna nova kvalificirana većina.
“Članak 122. zapravo je način da se imobilizacija sredstava postavi na stabilnije temelje kako se ne bi produljivala svakih šest mjeseci”, rekao je visoki diplomat u četvrtak, govoreći pod uvjetom anonimnosti.
“Europsko vijeće već je odlučilo da se to mora učiniti — da imovina mora ostati imobilizirana sve dok Rusija ne plati ratnu štetu — tako da se može reći da je odluka temeljena na članku 122. provedba te odluke Europskog vijeća.”
Otpor Trumpu
Prošlog mjeseca Europljani su putem medija doznali za plan od 28 točaka koji su sastavili američki i ruski dužnosnici kako bi okončali rat u Ukrajini.
Točka 14. plana predviđala je da se ruska imovina koristi za komercijalnu korist i Washingtona i Moskve, što su zapadni saveznici brzo odbacili.
Imobilizacijom imovine kvalificiranom većinom, EU će imati jači položaj u suprotstavljanju vanjskim pritiscima i sprječavanju neželjenih veta. (SAD je i dalje nejasan oko toga želi li da EU nastavi sa zajmom za reparacije.)
Dugoročna zabrana važan je stup Komisijinog prijedloga da se ruska sredstva iskoriste za beskamatni zajam za reparacije kojim bi se pomogla Ukrajina — što Belgija, kao glavni skrbnik sredstava, i dalje žestoko osporava.
Veleposlanici trenutačno prolaze kroz pravne tekstove redak po redak i imaju zakazane rasprave za četvrtak, petak pa čak i nedjelju.
Cilj je razriješiti što više otvorenih pitanja prije nego što se čelnici EU-a okupe na ključnom summitu 18. prosinca, kada će odlučiti kako prikupiti 90 milijardi eura za potrebe ukrajinskog proračuna i vojske za 2026. i 2027.
Belgija je podnijela desetke stranica amandmana na pravne tekstove, navode diplomati upoznati s procesom. Amandmani, koji nisu javni, dodatno kompliciraju već ionako složen i osjetljiv predmet.
U srijedu je belgijski premijer Bart De Wever doveo u pitanje prikladnost odredbe i postojanje ekonomske izvanredne situacije koja bi je opravdala.
“Ovo je novac zemlje s kojom nismo u ratu,” rekao je De Wever na obraćanju novinarima u belgijskom parlamentu. “To bi bilo poput provale u veleposlanstvo, iznošenja sveg namještaja i njegova prodavanja.”
Kao odgovor na kritike, glasnogovornik Komisije rekao je da je “razumno” tvrditi kako je ruski rat poslao snažne potrese kroz europsko gospodarstvo u cjelini te da stoga primjena članka 122. ima pravnu osnovu.
“Kad biste pogledali kako bi situacija izgledala bez rata, zasigurno biste vidjeli prosperitetnije gospodarsko stanje u Europi”, rekao je glasnogovornik.
