Teška situacija za Ukrajinu

MAPA / Ruska vojska napreduje na svim stranama bojišta, zauzela centar Siverska

N1 Info
08. pro. 2025. 17:29
Rusija osvaja teritorij u Ukrajini jednom od najbržih stopa od početka rata, pokazuju novi podaci.

Ruska vojska zauzela je oko 200 kvadratnih milja teritorija u studenome, u odnosu na 100 kvadratnih milja prethodnog mjeseca, prema DeepStateu, pouzdanoj ukrajinskoj platformi koja prati stanje na bojištu, piše Telegraph.

Brzina napredovanja približava se najvišim razinama zabilježenima od početne invazije prije gotovo četiri godine, navodi Institut za proučavanje rata (ISW), američki think tank.

U smjeru Siverska, ruske su snage prodrle u središte grada i nastoje učvrstiti svoje položaje na zauzetim linijama; borbe se nastavljaju na jugozapadu Siverska.

Ruske oružane snage također jurišaju na predgrađa Zakotnog te pokušavaju napredovati od Fjodorovke prema Sakku i Vancettiju. (Ova dva naselja čine vrlo važan položaj – riječ je o uzvisini i prijelazu preko rijeke; ako ih ruske snage probiju, otvara se put prema sjeverozapadu.)

Južnije, borbe traju i na konstantinovskom bojištu, i to na jugoistočnim prilazima Konstantinovki te duž akumulacijskog jezera Kleban-Byk. Ruska vojska napreduje i kod Zaporižja, prema gradiću Huljajpolu.

Bojišnica Rat u Ukrajini Rusija Rusko napredovanje Siversk Ukrajina

