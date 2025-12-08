MAPA / Ruska vojska napreduje na svim stranama bojišta, zauzela centar Siverska

Rusija osvaja teritorij u Ukrajini jednom od najbržih stopa od početka rata, pokazuju novi podaci.
Ruska vojska zauzela je oko 200 kvadratnih milja teritorija u studenome, u odnosu na 100 kvadratnih milja prethodnog mjeseca, prema DeepStateu, pouzdanoj ukrajinskoj platformi koja prati stanje na bojištu, piše Telegraph.
Brzina napredovanja približava se najvišim razinama zabilježenima od početne invazije prije gotovo četiri godine, navodi Institut za proučavanje rata (ISW), američki think tank.
U smjeru Siverska, ruske su snage prodrle u središte grada i nastoje učvrstiti svoje položaje na zauzetim linijama; borbe se nastavljaju na jugozapadu Siverska.
Ruske oružane snage također jurišaju na predgrađa Zakotnog te pokušavaju napredovati od Fjodorovke prema Sakku i Vancettiju. (Ova dva naselja čine vrlo važan položaj – riječ je o uzvisini i prijelazu preko rijeke; ako ih ruske snage probiju, otvara se put prema sjeverozapadu.)
Južnije, borbe traju i na konstantinovskom bojištu, i to na jugoistočnim prilazima Konstantinovki te duž akumulacijskog jezera Kleban-Byk. Ruska vojska napreduje i kod Zaporižja, prema gradiću Huljajpolu.
In the Seversk direction, Russian troops have broken into the center of Seversk and are striving to consolidate their positions on the occupied lines; fighting is ongoing in the southwest of the city.— -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) December 8, 2025
The Russian Armed Forces are also storming the outskirts of Zakotnoye and… pic.twitter.com/MvB7DsiUAD
