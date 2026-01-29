Europska unija najavila strategiju "asertivne migracijske diplomacije": Evo što to znači

Europska komisija predstavila je svoju petogodišnju strategiju o migracijama, koja uključuje poticaje za zemlje izvan EU-a kako bi surađivale u zadržavanju neregularnih migranata izvan Unije.
Europska unija namjerava u sljedećih pet godina provoditi politiku „asertivne migracijske diplomacije”, prema dvama neobvezujućim dokumentima koje je Europska komisija predstavila u četvrtak, prenosi Euronews.
Prijedlozi uključuju jačanje sustava partnerstava s trećim zemljama, pri čemu bi se pristup vizama, trgovina i financijska potpora koristili kao poluge pritiska kako bi se strane vlade potaknule da preuzmu svoje državljane i zaustave nezakonite odlaske prema Europi.
To će uključivati i unapređenje mehanizma suspenzije viza za zemlje koje se smatraju nedovoljno suradljivima u odnosu na politike EU-a o upravljanju granicama.
Prvi dokument, pod nazivom Europska strategija upravljanja azilom i migracijama, predstavlja nacrt pristupa Komisije za sljedećih pet godina te je u velikoj mjeri usklađen s trenutačnom strategijom: jačanje zaštite granica, uvođenje sofisticiranih tehnologija za praćenje ulazaka državljana trećih zemalja u EU te poboljšanje povratka neregularnih migranata u njihove zemlje podrijetla.
Komisija inzistira na tome da će sve mjere biti utemeljene na poštovanju temeljnih prava te naglašava da jedan stup strategije ima za cilj i privlačenje talenata i visoko kvalificiranih migranata kako bi se povećala konkurentnost i popunili nedostaci na tržištu rada EU-a.
„Prioritet je jasan: smanjiti broj nezakonitih dolazaka i zadržati ga na niskoj razini”, izjavio je povjerenik EU-a za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
Neregularni prijelazi granica smanjili su se 2025. godine na 178.000, što predstavlja pad od 26 % u odnosu na prethodnu godinu i uklapa se u opći silazni trend, prema podacima Frontexa.
Drugi dokument, nazvan Strategija EU-a za vize, usko je povezan s migracijskom strategijom, budući da je prvi njezin stup posvećen „jačanju sigurnosti EU-a”. Osim mehanizma suspenzije viza, predviđa se snažniji nadzor postojećih bezviznih režima te novi načini jačanja sigurnosti putnih isprava.
Revizija pravila EU-a o vizama mogla bi uključivati i ciljane restriktivne mjere za suspenziju, odbijanje ili ograničavanje zahtjeva za vize „kao odgovor na neprijateljske postupke trećih zemalja koji ugrožavaju sigurnost EU-a”.
Brunner i Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica Europske komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju, nisu spomenuli nijednu konkretnu državu, no dužnosnici EU-a navode da su Rusija i Bjelorusija na vrhu popisa.
Povjerenik Brunner također nije iznio ocjenu o nedavnoj odluci španjolske vlade da odobri pravo boravka za oko 500.000 neregularnih migranata, istaknuvši da je riječ o nacionalnoj nadležnosti.
