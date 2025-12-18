Oglas

Odgođen sporazum Europe i Mercosura

18. pro. 2025. 21:46
Ursula von der Leyen, Europski parlament
AFP / SEBASTIEN BOZON

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je čelnicima EU-a na njihovu summitu u četvrtak da se trgovinski sporazum s Mercosurom neće potpisati kako je planirano u subotu, već će pričekati do idućeg mjeseca, rekli su za POLITICO dvojica diplomata EU-a.

Dogovor brazilskog predsjednika i talijanske premijerke

Brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva rekao je da se složio sa zahtjevom talijanske premijerke Giorgie Meloni da se potpisivanje odgodi kako bi ona mogla uvjeriti talijanske poljoprivrednike da im jeftina perad i govedina iz uvoza neće naštetiti, kazala je von der Leyen skupini, prema riječima jednog od diplomata.

Zaokret talijanske premijerke u posljednji tren je unio kaos u samonametnuti cilj ko bio potpisivanje sporazuma 20. prosinca s državama Mercosura, koje uključuju Brazil, Argentinu, Urugvaj i Paragvaj.

No zemlje koje snažno podupiru sporazum, predvođene Njemačkom, guraju da se osigura novi datum potpisivanja.

"Sredinom s

„Datum bi bio sredinom siječnja ako se potpisivanje pomakne na 2026. godinu“, rekao je europski dužnosnik za POLITICO.

Meloni je u četvrtak zatražila od brazilskog čelnika više vremena kako bi podržala sporazum, rekao je Lula, jer mora osigurati domaću potporu u korist dogovora.

Zagovornici sporazuma s Mercosurom: Odugovlačenje bi moglo ubiti sporazum

Nekoliko zemalja koje podržavaju sporazum, predvođenih Njemačkom, posljednjih je dana upozorilo da bi svako daljnje odugovlačenje moglo u konačnici „ubiti“ trgovinski sporazum. Boje se da bi dodatna kašnjenja mogla ohrabriti oporbu u Europskom parlamentu ili zakomplicirati sljedeće korake kada Paragvaj — koji je skeptičan prema sporazumu — preuzme predsjedanje Mercosurom od Brazila krajem godine.

Kako bi umirile zabrinutost poljoprivrednika diljem bloka, institucije EU-a u srijedu navečer na brzinu su odobrile dopunski tekst kojim bi se ponovno uveli carine ako uvoz latinoameričke peradi i govedine destabilizira europska tržišta.

Teme
europski poljoprivrednici mercosur poljoprivreda sporazum s mercosurom

