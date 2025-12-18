Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte upravo je ponovio da su se članice vojnog saveza prošle godine na summitu složile kako je Ukrajina na „nepovratnom putu“ prema članstvu, ali da kandidatura mora biti odobrena jednoglasno od svih saveznika.
„Kako stvari sada stoje, nekoliko saveznika govori da neće dati svoj pristanak i stoga neće dati jednoglasnost za ulazak Ukrajine u NATO – zemlje poput Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država, Slovačke – i možda još poneke“, rekao je Rutte na zajedničkoj konferenciji za novinare s poljskim zamjenikom premijera i ministrom obrane Władysławom Kosiniakom-Kamyszem.
Tri razine sigurnosnih jamstava
Upitan o sigurnosnim jamstvima, rekao je da se ona trenutačno osmišljavaju kroz tri razine: snažne ukrajinske oružane snage, tzv. snage za odvraćanje iz Koalicije voljnih te američka jamstva, javlja Euronews.
„Američki predsjednik Trump je u kolovozu rekao da želi da SAD budu dio tih sigurnosnih jamstava. Trenutačno su u tijeku razgovori o tome što bi to točno značilo i kako bi taj zajednički paket sigurnosnih jamstava izgledao“, rekao je Rutte novinarima.
„To je iznimno važno jer, doista, nakon mirovnog sporazuma – ako ne NATO, a NATO iz praktičnih razloga trenutačno nije moguć – kako spriječiti novi ruski napad? Putin mora znati da bi nakon mirovnog sporazuma, ako bi ponovno pokušao napasti Ukrajinu, reakcija bila razorna. Upravo tako osmišljavamo ova sigurnosna jamstva“, rekao je.
