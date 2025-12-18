„To je iznimno važno jer, doista, nakon mirovnog sporazuma – ako ne NATO, a NATO iz praktičnih razloga trenutačno nije moguć – kako spriječiti novi ruski napad? Putin mora znati da bi nakon mirovnog sporazuma, ako bi ponovno pokušao napasti Ukrajinu, reakcija bila razorna. Upravo tako osmišljavamo ova sigurnosna jamstva“, rekao je.