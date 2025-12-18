Manje od polovice stranih radnika ima liječnika, raste i broj oboljelih od tuberkuloze

Upozorio je i da se promijenila epidemiološka slika u Hrvatskoj, osobito kada je riječ o tuberkulozi. „Imamo porast tuberkuloze i to je problem na koji se moramo fokusirati“, rekao je Kolarić, dodavši da je pojedinačni slučaj lepre epidemiološki beznačajan i ne predstavlja javnozdravstveni rizik, ali može dovesti do nepotrebne stigmatizacije stranih radnika.