EKSKLUZIVNO / Gradonačelnik Ramstein-Miesenbacha za N1 komentirao Trumpovu najavu povlačenja američkih vojnika

Gradonačelnik Ramstein-Miesenbacha Ralf Hechler s našim Hrvojem Krešićem razgovarao je o najavi američkog predsjednika Donalda Trumpa da će povući američke vojnike iz zračne vojne baze Ramstein
"Povlačenje američkih vojnika iz Ramsteina bilo bi fatalno. Američka vojna zračna baza je značajan gospodarski čimbenik, vrijedan dvije milijarde eura jer imamo 8000 američkih vojnika u regiji Kaiserslautern. Kad se tome pridodaju članovi obitelji, imamo 50 tisuća Amerikanaca koij ovdje žive i ako se povuku, jako ćemo to osjetiti u cijeloj regiji", ističe gradonačelnik Ralf Hechler u ekskluzivnom razgovoru za N1.
Najviše bi se potencijalni odlazak američkih vojnika osjetio na tržištu nekretnina jer američke obitelji iznajmljuju stanove i ne žive u samoj bazi, te tržištu usluga, pogotovo u restoranima i barovima te trgovinama.
Signali da namjera nije ozbiljna
"Kad bi otišli iz Ramsteina, izgubli bismo te prihode i bili bismo jako pogođeni", naglasio je gradonačelnik i dodao kako ipak ima signala kako je riječ tek o prijetnjama predsjednika Trumpa, a ne stvarnoj namjeri.
Naime, kako kaže Hechler, iz činjenice da se nastavlja graditi velika američka vojna bolnica, vrijedna 1,8 milijardi eura kao i iz činjenice da nema najava o povlačenju djece iz dvije velike američke škole u regiji dade se zaključiti kako ipak neće doći do povlačenja vojnika iz zračne baze Ramstein.
"Kad bi nam Trump došao, odustao bi od povlačenja američke vojske"
"Amerikanci su bili konstatnta koji su omogućavali kupovnu moć našoj maloj zajednici i zajedno lijepo živimo. Na samom početku, pedesetih godina 20. stoljeća bilo je trzavica jer su Amerikanci donijeli svoj način života, mogli su si puno toga priuštiti i puno su si dopuštali, ali to se normaliziralo kroz godine. Moram reći i da su nama omogućili drugi, bolji način života nego su ga imali ljudi u većem dijelu Njemačke", naglašava Hechler.
Amerikanci su, nastavlja gradonačelnik Ramstein-Miesenbacha, omogućili otvaranje radnih mjesta, njegova baka i majka su radile u mesnici i isporučivale kobasice u zračnu bazu; dolazile su zbog vojnika i velike pjevačke zvijezde, radili su brojni barovi, klubovi i restorani, pa je zato bilo drukčije nego drugdje uz malim njemačkim općinama.
"Preuzeli smo od njih otvorenu kulturu života, kozmopoliti smo, naši građani su sve aktivnosti prilagodili činjenici da su tu američki vojnici. Imamo visoke cijene najma i kupnje nekretnina - čak i previsoke. Pozvao bih predsjednika Trumpa da dođe i vidi kako u stvarnosti izgleda naš suživot s bazom. Zahvalan sam za taj suživot i kad bi došao i to vidio uvjeren sam da ne bi donio odluku o povlačenju", zaključio je Ralf Hechler.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
