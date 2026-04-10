Poljska Katolička crkva priprema se za rat, župe će biti krizni centri

Poljska biskupska konferencija osnovala je posebnu radnu skupinu koja treba izraditi plan djelovanja u slučaju da oružani sukob zahvati Poljsku, jer, kako navode dužnosnici, "većina Poljaka najprije će potražiti pomoć u Crkvi, a tek potom u lokalnim institucijama i uredima".
Oglas
Poljska Katolička crkva u suradnji s državom razvija krizne planove kako bi se župe pripremile kao centri za izvanredne situacije u slučaju rata ili prirodnih katastrofa, izjavio je predsjednik Poljske biskupske konferencije, javlja Euronews.
Nadbiskup Tadeusz Wojda rekao je da postoji bojazan da bi se rat, u kontekstu sukoba u Ukrajini i rata s Iranom, mogao proširiti i na Poljsku.
"Na sreću, ne stojimo skrštenih ruku i ne čekamo razvoj događaja", rekao je u intervjuu za Poljsku novinsku agenciju.
Prema njegovim riječima, vlada je pristala osigurati župama agregate za struju, zalihe vode, lijekove i higijenske potrepštine u slučaju krize.
Zamjenik premijera i ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz te ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński sastali su se s biskupima 10. ožujka u sjedištu konferencije.
Tema sastanka bila je suradnja države i Crkve u pomoći građanima pogođenima prirodnim nepogodama, katastrofama i mogućim vojnim prijetnjama. Ministarstvo unutarnjih poslova pritom je Crkvu opisalo kao "stup za jačanje lokalne sigurnosti".
Što pokriva krizni plan?
Biskupska konferencija osnovala je stručni tim koji će razviti procedure za kriznu spremnost i sigurnosne prijetnje, rekao je glasnogovornik konferencije Leszek Gęsiak.
Tim koordinira zamjenik glavnog tajnika konferencije, velečasni Jarosław Mrówczyński.
Aktivnosti će, kako je istaknuto, biti rutinske i dio redovitih državnih obveza u području civilne zaštite. Cilj je uspostaviti jasne i usklađene procedure za pomoć građanima u kriznim situacijama.
Radna skupina okuplja predstavnike desetak institucija, uključujući Caritas Poljske.
Plan obuhvaća tri ključna područja: pomoć izbjeglicama i organizaciju humanitarnih koridora, korištenje mreže župa za distribuciju hrane, vode i smještaja, osiguravanje župnih objekata kao punktova prve pomoći te evakuaciju i zaštitu kulturne baštine.
Poljaci se prvo obrate Crkvi pa tek onda državi
Wojda je naglasio da su "svećenici svjesni problema s kojima bi se mogli suočiti" te da se već provode posebne radionice i edukacije.
"Vlada zna da će se u kriznim situacijama većina Poljaka najprije obratiti Crkvi, a tek potom institucijama", rekao je.
Gęsiak je dodao da je suradnja društvenih organizacija, uključujući vjerske zajednice, s kriznim sustavima uobičajena praksa u Poljskoj i drugdje.
"Iskustva posljednjih godina – poput pomoći ukrajinskim izbjeglicama ili reakcije na poplave 2024. – potvrdila su vrijednost takve suradnje", zaključio je.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas