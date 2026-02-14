Rutte: Pobijedit ćemo u svakoj borbi s Rusijom

Rusija u Ukrajini trpi "lude gubitke", s oko 65. 000 vojnika u zadnja dva mjeseca, rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u subotu na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji.
Rutte kaže i da je Rusiji prihod od nafte pao za trećinu te da ubrzano iscrpljuje državni fond.
Rutte je na okruglom stolu s novinarima rekao da je NATO savez dovoljno jak te da ga Rusija trenutno ne bi pokušala napasti.
"Pobijedit ćemo u svakoj borbi s Rusijom ako nas napadnu sada i moramo se pobrinuti da za dvije, četiri, šest godina to i dalje bude tako", rekao je.
