glavni tajnik NATO-a

Rutte: Pobijedit ćemo u svakoj borbi s Rusijom

Hina
14. velj. 2026. 17:12
Mark Rutte
Rusija u Ukrajini trpi "lude gubitke", s oko 65. 000 vojnika u zadnja dva mjeseca, rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u subotu na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji.

Rutte kaže i da je Rusiji prihod od nafte pao za trećinu te da ubrzano iscrpljuje državni fond.

Rutte je na okruglom stolu s novinarima rekao da je NATO savez dovoljno jak te da ga Rusija trenutno ne bi pokušala napasti.

"Pobijedit ćemo u svakoj borbi s Rusijom ako nas napadnu sada i moramo se pobrinuti da za dvije, četiri, šest godina to i dalje bude tako", rekao je.

Mark Rutte minhenska sigurnosna konferencija

