Europska zemlja smatra napad na Iran neopravdanim i traži "maksimalnu suzdržanost u upotrebi sile"

Španjolska je upozorila da je američko-izraelski napad na Iran "neopravdan" te je zatražila "maksimalnu suzdržanost u upotrebi sile“, čime je zauzela stav suprotan Njemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji koje su u zajedničkom priopćenju izvijestile da će surađivati s SAD-om "u obrani svojih interesa" protiv Irana.

"Nalazimo se na raskrižju i moramo izabrati put. Rat ili mir, napredak ili neuspjeh, budućnost ili prošlost. Španjolska je jasna u tome“, rekao je premijer Pedro Sanchez tijekom obraćanja u Barceloni na otvaranju telekomunikacijske konferencije Mobile World Congress u nedjelju navečer.

Sanchez je upozorio na posljedice "opasnog presedana sustavnog pribjegavanja sili izvan međunarodnog prava" i ponovno je osudio "kršenje ljudskih prava" na mjestima poput Gaze i Zapadne obale ili "kršenje međunarodnog prava" u Venezueli.

"Naglo se upuštamo na jako opasan način u svijet koji postaje sve nestabilniji, nesigurniji, ratoborniji i stoga nepravedniji za obične ljude", rekao je.

Još jednom je istaknuo da su Sjedinjene Države i Izrael "jednostrano" napale Iran ne računajući na međunarodnu zajednicu.

"Obezglavili su strašan režim koji tlači svoje društvo, to je istina", rekao je. "Ali su potkopale međunarodno pravo i dovele do nevinih žrtava".

Vođa desne španjolske oporbe, konzervativac Alberto Nunez Feijoo, poručio mu je da se odluči je li "za slobodu ili tirane".

Sanchez je odgovorio da je to lažna dilema.

"Možeš biti protiv groznog režima poput iranskog, a istovremeno protiv neopravdane vojne intervencije", ustvrdio je premijer.

Istaknuo je da su SAD i Izrael uvukli "cijelu regiju u teror koji stvara nesigurnost i globalnu nestabilnost".

Zbog svega toga ponovno je pozvao na deeskalaciju, poštivanje međunarodnog prava i naglasio "hitnost" ponovnog pokretanja dijaloga što je prije moguće.

Poručio je da će Španjolska to tražiti u razgovorima s ostalim zemljama.

Kralj Felipe VI. je tijekom govora na Mobile World Congressu upozorio na "kritičnu situaciju" prema kojoj se kreće Bliski Istok.

"Prisutan je rizik regionalne eskalacije s nepredvidivim posljedicama", rekao je.

Monarh je zatražio "maksimalnu umjerenost u upotrebi sile" kako bi se izbjegla "kaotična situacija i bezobzirno ugnjetavanje".

U svom je govoru branio dijalog, mir i suradnju u međunarodnoj zajednici, nakon što se osvrnuo na rat u Ukrajini koji traje već četiri godine bez "jasnog puta prema miru".

Stoga je pozvao da se ostane "postojan“ u obrani "etičke dimenzije čovječanstva" i njegovih vrijednosti i načela koja su "univerzalna".