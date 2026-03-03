RAT NA BLISKOM ISTOKU
Palokaj: U EU ne postoji koordinacija lidera, a poruke koje smo čuli može dati bilo tko
Dopisnik Jutarnjeg lista gostovao je u N1 studiju uživo i s našom Ninom Kljenak razgovarao o situaciji na Bliskom istoku i porukama koje smo čuli iz Brisela. Naglašava da EU suhoparno poziva na mir i suzdržanost.
“Poruke koje smo čuli iz EU su one koje može dati bilo tko, a ne neki međunarodni faktor. Ono što je za EU važno je da se što brže pripremi za posljedice koje će biti, već ih vidimo, skoro je 100% porasla cijena plina, velikom brzinom raste cijena nafte, možda prijeti humanitarna katastrofa ne samo u Iranu već i šire što može usmjeriti nove valove izbjeglica prema Europi.
To je ono što Europu najviše brine, u vrijeme kad je svjesna da EU, pa čak I NATO, ne mogu biti neki važan faktor jer očito su SAD zajedno s Izraelom odlučile ovu operaciju pokrenuti sam, dok se iz EU zemalja anganžiraju oni koji imaju moć, a to su Francuska, Velika Britanija i donekle Njemačka“, rekao je Augustin Palokaj.
Upozorava da priopćenja koje su objavljivali EU čelnici nisu identična.
"Svi različito tumače međunarodno pravo"
“Reakcija EU od subote do danas je također pokazala da između EU ne postoji koordinacija lidera, jer nisu iste izjave Kaje Kallas i Usrule Von der Leyen. Von der Leyen je dala zajedničko priopćenje s Antoniom Kostom, prije njih je Kaja Kallas dala svoje priopćenje, nisu potpuno identična priopćenja, a kad se daje neko u ime svih onda je to suhoparno pozivanje na mir, suzdržanost i na poštivanje međunarodnog prava, dok vidimo da svi na različite načine tumače međunarodno pravo.“
Tamo gdje EU može učiniti više je logistika, neshvatljivo je da EU nije bila spremna odmah reagirati i organizirati evakuaciju EU građana, pa i svog osoblja iz država koje su na meti iranskih udara. Postoje kopnene veze, postojala je mogućnost...
EU je mogla predvidjeti krizu u opskrbi plinom i naftom, pa povećati zalihe i rezerve kako cijene u jednom danu ne bi rasle 100%. Koordinacija s SAD-om nije takva da im Amerikanci kažu što oni namjeravaju uraditi, ali bez obzira, moglo se predvidjeti ovo što se trenutno događa. Tako da očito je EU sada u situaciji da mora djelovati s onim ovlastima koje ima.
