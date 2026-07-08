podnio Tonino Picula
Europski parlament danas glasa o Srbiji: "Vučićeve izjave podsjećaju na model Putin–Medvedev"
Europski parlament (EP) u srijedu bi trebao glasati o nacrtu rezolucije o Srbiji koje je podnio izvjestitelj EP-a za Srbiju Tonino Picula, te o amandmanima u kojima se, među ostalim, izražava žaljenje zbog kampanje da se sudionici prosvjeda 15. ožujka 2025. u Beogradu lažno optuže da su simulirali uporabu "zvučnog topa", izvjestila je agencija Beta.
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U amandamanima se osuđuju optužbe na račun eurozastupnika da su širili lažne vijesti o tom prosvjedu, te ukazuje da je ponašanje vlasti prema prosvjednicima neprihvatljivo i nespojivo s temeljnim vrijednostima EU-a.
Amandmane na Nacrt rezolucije podnijeli su njezin autor, izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula u ime zastupničkog kluba Socijalista i demokrata, te slovenski eurozastupnik Vladimir Prebilič u ime Zelenih.
"Europski parlament izražava žaljenje zbog kampanje zastrašivanja mirnih studenata, novinara i aktivista koju provode srpske vlasti, a koja se oslanja na kontroverzno izvješće ruske Federalne službe sigurnosti (FSB), kako bi se sudionici prosvjeda lažno optužili za uporabu zvučnog topa tijekom prosvjeda 15. ožujka 2025. na Trgu Slavija u Beogradu", navodi se u amandmanima.
Dio amandmana je i ocjena da je "korištenje straha kao oružja za suzbijanje građanskog neslaganja potpuno neprihvatljivo i nespojivo s temeljnim vrijednostima EU-a", te oštra osuda najnovijih napada najviših srbijanskih dužnosnika na zastupnike u Europskom parlamentu, "uključujući netočne optužbe da su širili laži i pogrešne informacije o tom prosvjedu".
Picula i Prebilič su u ime svojih zastupničkih klubova podnijeli i amandman u kojem se navodi da EP "sa zabrinutošću prima na znanje nedavni memorandum o suradnji vladajuće stranke u Srbiji i Komunističke partije Kine, koji otvara dodatna pitanja u pogledu strateške predanosti Srbije da nastavi svoj put prema EU-u".
Istodobno, amandmanom koji je u ime zastupničkog kluba Ljevice predložio Danilo Della Valle, izražava se protivljenje obustavljanju pretpristupnih fondova za Srbiju, uz ocjenu da to "ne bi oslabilo političku elitu na vlasti, već prvenstveno kaznilo stanovništvo, ruralna područja i najranjivije skupine". Dalje, Della Valle je istaknuo zabrinutost da bi "takva financijska ucjena mogla gurnuti Srbiju prema neeuropskim ulagačima, uključujući kineske konzorcije u državnom vlasništvu sa slabijim socijalnim i ekološkim standardima".
Usmenim amandmanom koji podnosi austrijski europastupnik Helmut Brandstätter dodaje se nova ocjena u uvodnom dijelu Rezolucije da "izjave predsjednika Vučića o planiranom povlačenju s dužnosti i nagovještaji da bi se mogao kandidirati za mjesto predsjednika Vlade, podsjećaju na model Putin–Medvedev, kojim je Putin učvrstio svoju vlast i Rusiju dodatno gurnuo u autokraciju". Brandstätter smatra kako "građani Srbije zaslužuju da žive u istinskoj demokraciji, utemeljenoj na sustavu međusobne kontrole i ravnoteže vlasti i djelotvornom funkcioniranju vladavine prava".
Izvjestitelj EP-a za Srbiju Tonino Picula u utorak je situaciju u Srbiji ocijenio jako lošom i predložio Europskoj komisiji da suspendira financiranje Srbije iz fonda Plan za rast i razvoj zapadnog Balkana, uz ocjenu da zemlja stagnira na europskom putu zbog urušavanja demokracije i vladavine prava.
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