Europski parlament danas glasa o Srbiji: "Vučićeve izjave podsjećaju na model Putin–Medvedev"

Usmenim amandmanom koji podnosi austrijski europastupnik Helmut Brandstätter dodaje se nova ocjena u uvodnom dijelu Rezolucije da "izjave predsjednika Vučića o planiranom povlačenju s dužnosti i nagovještaji da bi se mogao kandidirati za mjesto predsjednika Vlade, podsjećaju na model Putin–Medvedev, kojim je Putin učvrstio svoju vlast i Rusiju dodatno gurnuo u autokraciju". Brandstätter smatra kako "građani Srbije zaslužuju da žive u istinskoj demokraciji, utemeljenoj na sustavu međusobne kontrole i ravnoteže vlasti i djelotvornom funkcioniranju vladavine prava".