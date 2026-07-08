u Ankari
Čelnici NATO-a snimili obiteljsku fotografiju: Evo gdje su smjestili Milanovića
Erdoğan i njegova supruga fotografirali su se sa svakim izaslanstvom, nakon čega je uslijedilo tradicionalno zajedničko fotografiranje svih sudionika summita.
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Uoči službenog dijela 36. summita NATO-a u Ankari turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i njegova supruga Emine Erdoğan priredili su svečani prijem za šefove država i vlada zemalja članica Saveza te njihove supružnike u predsjedničkoj palači (Külliye).
Prije večere, održane iza zatvorenih vrata, domaćini su pojedinačno dočekali svakog od uzvanika na stepenicama glavne zgrade predsjedničke palače.
Erdoğan i njegova supruga fotografirali su se sa svakim izaslanstvom, a nakon je uslijedilo tradicionalno zajedničko fotografiranje svih sudionika summita.
Na fotografiji je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, kojega su smjestili u srednji red, na bočnu poziciju.
Dolazak čelnika pratio je nastup Mehteranske postrojbe turskog Ministarstva obrane, koja je izvodila tradicionalne vojne marševe.
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