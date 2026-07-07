Novi udarac za Srbiju? Plan Europske komisije naišao na otpor, jedna zemlja spremna uložiti veto

Ako ne bude donesena odluka o otvaranju klastera, Komisija će pokušati pronaći druge načine da nagradi Beograd za provedene zakonske izmjene, rekla su dvojica dužnosnika. Trenutačno se sastavlja popis mogućih opcija, no malo je vjerojatno da će biti predstavljen prije izvanrednih parlamentarnih izbora koji se očekuju u nadolazećim mjesecima, nakon iznenadne najave predsjednika Aleksandra Vučića da će se povući s dužnosti. Očekuje se da će se kandidirati za premijera.