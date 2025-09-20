Evakuiran dio aerodroma u Dublinu, moguća kašnjenja letova

Putnici su u subotu evakuirani s Terminala 2 zračne luke u Dublinu, što su aerodromske vlasti opisale kao mjeru predostrožnosti. Iako detalji o uzroku incidenta nisu objavljeni, iz zračne luke poručuju da je sigurnost putnika i osoblja apsolutni prioritet, piše Anadolu.
U službenom priopćenju navodi se: "Sigurnost naših putnika i osoblja naš je apsolutni prioritet". Putnicima je savjetovano da za najnovije informacije provjere status svojih letova izravno kod zrakoplovnih kompanija, budući da bi red letenja mogao biti "privremeno pogođen". Nešto kanije objavljeno je kako je sve čisto te da će se nastaviti letovi, prenosi Index.
Nije povezano s napadima na druge zračne luke
Iz zračne luke naglašavaju kako nema naznaka da je ovaj događaj povezan s kibernetičkim napadom koji je ranije tijekom dana uzrokovao probleme u radu nekoliko velikih europskih zračnih luka, među kojima su Heathrow, Bruxelles i Berlin.
Podsjetimo, tvrtka Collins Aerospace ranije je potvrdila da je otkrila "kibernetički poremećaj" usmjeren na njihov softver MUSE. Riječ je o platformi koja se diljem Europe koristi za elektroničku prijavu putnika i rukovanje prtljagom.
