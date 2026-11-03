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prazan raspored

Evo zašto se večeras neće igrati niti jedna NBA utakmica

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03. stu. 2026. 14:53
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IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Najjača košarkaška liga na svijetu ispraznila je raspored kako bi igračima, zaposlenicima i navijačima omogućila izlazak na birališta.

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Obožavatelji najbolje košarke na svijetu noćas će ostati praznih ruku jer se u noći s utorka na srijedu ne igra niti jedna utakmica NBA lige.

Sve su momčadi slobodne povodom Dana izbora u SAD-u, a liga je taj datum ostavila potpuno praznim kako bi navijačima, igračima i zaposlenicima olakšala odlazak na birališta, prenosi gol.hr.

Ova slobodna večer dolazi neposredno nakon ponedjeljka u kojem su na parket istrčale sve momčadi lige. Među njima su bili i Los Angeles Lakersi, koji su uz 42 poena i 13 asistencija Luke Dončića svladali Miami Heat.

NBA je ovu odluku najavila još pri objavi službenog rasporeda za sezonu 2026./27. U priopćenju je navela kako želi potaknuti navijače i širu košarkašku zajednicu na pripremu za glasanje i sudjelovanje u građanskom procesu.

Liga je ovakvu praksu uvela 2022. godine, kada prvi put nije zakazala utakmice na Dan izbora za Kongres. Nastavila ju je provoditi 2023. i 2024. godine, dok su prošle godine utakmice ipak bile na rasporedu. Ovogodišnja pauza tako je već četvrta u posljednjih pet godina, a NBA se redovnim utakmicama vraća u srijedu, 4. studenoga.

Teme
nba nba utakmica amerika izbori

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