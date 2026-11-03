Evo zašto se večeras neće igrati niti jedna NBA utakmica

Liga je ovakvu praksu uvela 2022. godine, kada prvi put nije zakazala utakmice na Dan izbora za Kongres. Nastavila ju je provoditi 2023. i 2024. godine, dok su prošle godine utakmice ipak bile na rasporedu. Ovogodišnja pauza tako je već četvrta u posljednjih pet godina, a NBA se redovnim utakmicama vraća u srijedu, 4. studenoga.