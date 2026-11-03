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JESUS DE MIGUEL ALAMEDA

Tragedija u Španjolskoj: Nogometaš preminuo nakon teške ozljede na utakmici

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N1 Info
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03. stu. 2026. 10:27
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Screenshot Kairo TV/YouTube
Screenshot Kairo TV/YouTube

Španjolsku je potresla tragična vijest o smrti Jesúsa de Miguela Alamede, koji je preminuo od posljedica teške ozljede zadobivene tijekom utakmice na Tenerifima.

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Nesreća se dogodila u ponedjeljak, kad se nogometaš sudario s vratarom protivničke momčadi Andore. Posljedice sudara bile su kobne.

Unatoč naporima liječnika da mu spase život, De Miguel preminuo je u utorak, 3. studenoga, u osam sati ujutro. Tužnu vijest potvrdio je njegov klub Tenerife službenim priopćenjem.

"Shrvani boli i u nevjerici, s knedlom u grlu, objavljujemo tragičnu vijest o smrti Jesúsa de Miguela Alamede. Ne postoje riječi utjehe koje mogu ublažiti ovako veliku tugu", poručili su iz kluba.

Iz Tenerifa su izrazili sućut obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali preminulog nogometaša.

Oglasila se i njegova obitelj, zahvalivši svima na brojnim porukama podrške. Ujedno su zamolili javnost da poštuje njihovu privatnost u ovim iznimno teškim trenucima.

Vijest o smrti nogometaša brzo se proširila i izazvala veliku tugu među ljubiteljima nogometa u Španjolskoj.

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