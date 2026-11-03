JESUS DE MIGUEL ALAMEDA
Tragedija u Španjolskoj: Nogometaš preminuo nakon teške ozljede na utakmici
Španjolsku je potresla tragična vijest o smrti Jesúsa de Miguela Alamede, koji je preminuo od posljedica teške ozljede zadobivene tijekom utakmice na Tenerifima.
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Nesreća se dogodila u ponedjeljak, kad se nogometaš sudario s vratarom protivničke momčadi Andore. Posljedice sudara bile su kobne.
Unatoč naporima liječnika da mu spase život, De Miguel preminuo je u utorak, 3. studenoga, u osam sati ujutro. Tužnu vijest potvrdio je njegov klub Tenerife službenim priopćenjem.
"Shrvani boli i u nevjerici, s knedlom u grlu, objavljujemo tragičnu vijest o smrti Jesúsa de Miguela Alamede. Ne postoje riječi utjehe koje mogu ublažiti ovako veliku tugu", poručili su iz kluba.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b
Iz Tenerifa su izrazili sućut obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali preminulog nogometaša.
Oglasila se i njegova obitelj, zahvalivši svima na brojnim porukama podrške. Ujedno su zamolili javnost da poštuje njihovu privatnost u ovim iznimno teškim trenucima.
Qué tristeza ver la noticia del accidente de tren hoy en España.— Luka Modrić (@lukamodric10) October 28, 2026
Mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Todo mi cariño y fuerza para afrontar estos momentos tan difíciles.
Y muchas gracias a todas las personas que están trabajando para…
Vijest o smrti nogometaša brzo se proširila i izazvala veliku tugu među ljubiteljima nogometa u Španjolskoj.
Terrible news from Spain: Tenerife player Jesus de Miguel has sadly passed away.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2026
The striker has could not overcome the serious consequences of the incident suffered during the match against FC Andorra.
A devastating loss for Tenerife and whole football world.
Prayers and… pic.twitter.com/CM5FC93ESh
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