Hoće li se situacija na Bliskom istoku smiriti? Teško je prognozirati, postoje različita mišljenja, ali najviše analitičara prognozira da bi se mogla smiriti nakon američkim midterms izbora. U tom trenutku cijena plina i ostalih energenata bi se relaksirala, ali pitanje je u kojem roku će se ona oporaviti do onih razina na kojima je bila u siječnju (27 eura po MWh)", kaže.