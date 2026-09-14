BILJANA BORZAN
Od idućeg tjedna za kupce dolazi velika promjena: Evo što više neće biti isto
Nova pravila za zaštitu potrošača trebala bi donijeti niz promjena u trgovinama, od jasnijih informacija o jamstvu i trajanju proizvoda do zabrane ugrađenih kvarova i neprovjerenih tvrdnji da je neki proizvod ekološki prihvatljiv.
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Hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan (SDP) predstavila je u Kući Europe u Zagrebu izmjene dviju europskih direktiva na kojima je radila kao pregovaračica Europskog parlamenta. Prema njezinim riječima, nakon isteka razdoblja prilagodbe nova pravila počinju se primjenjivati od idućeg tjedna.
Jedna od promjena koju bi kupci trebali odmah primijetiti odnosi se na informacije o jamstvu.
"Uveli smo obavezu da svaka trgovina mora imati poster na vidljivom mjestu koji podsjeća građane da imaju jamstvo od dvije godine na sve što kupe", rekla je Borzan.
Navodi da istraživanja pokazuju kako više od 60 posto građana EU-a ne zna da imaju obavezno dvogodišnje jamstvo, dok dio onih koji znaju za to pravo pogrešno smatra da ono traje samo godinu dana.
Nova oznaka trajanja uređaja
Na određenim proizvodima pojavit će se i oznaka o minimalnom trajanju uređaja. Uz informacije o zakonskom jamstvu, ona će sadržavati podatke o dodatnom komercijalnom jamstvu koje proizvođač nudi besplatno i koje se odnosi na cijeli uređaj.
Cilj je, kaže Borzan, potaknuti proizvođače da se natječu i u trajnosti svojih proizvoda, a kupcima omogućiti da lakše procijene što dobivaju za svoj novac.
"Istraživanja su pokazala kako su građani voljni platiti više za uređaje koji traju dulje. Jako puno građana žali se kako se proizvodi počnu kvariti čim im istekne jamstvo", rekla je.
Nova pravila, prema njezinim riječima, zabranjuju takozvane ugrađene kvarove.
"Ovaj zakon zabranjuje ugrađene kvarove i svaki proizvod koji ga ima mora biti povučen s tržišta", istaknula je Borzan.
Na udaru i lažne "zelene" tvrdnje
Drugi važan dio novih pravila odnosi se na takozvani greenwashing, odnosno predstavljanje proizvoda kao ekološki prihvatljivih bez odgovarajućih dokaza.
Prema podacima koje je iznijela Borzan, u Europskoj uniji postoji više od 1200 različitih "zelenih" oznaka, dok se kupci na proizvodima često susreću s tvrdnjama poput "ekološko", "bio", "klimatski pozitivno" ili "prirodno".
"Većina građana razmišlja kakav utjecaj na okoliš ima proizvod koji kupuju. Upravo zato se susrećemo s morem neprovjerenih tvrdnji", rekla je Borzan.
Prema istraživanju na koje se pozvala, takve oznake primjećuje 80 posto hrvatskih građana, ali im 70 posto ne vjeruje.
Borzan tvrdi da su tijekom posljednjih godinu dana brojne takve oznake već počele nestajati s proizvoda dok su se proizvođači i trgovci pripremali za nova pravila.
"Od idućeg tjedna možemo biti sigurni da su sve preostale provjerili neovisni stručnjaci", poručila je.
Borzan je naglasila da nove mjere dolaze nakon dvije godine pregovora o sadržaju propisa u ime Europskog parlamenta, a cilj im je kupcima omogućiti jasnije informacije o proizvodima, njihovoj trajnosti i utjecaju na okoliš.
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