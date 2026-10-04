potražnja premašila ponudu
Kulti britanski festival rasprodan u manje od 45 minuta
Ulaznice za Festival u Glastonburyju koji se održava u lipnju 2027. u jugozapadnoj Engleskoj, rasprodane su u nedjelju ujutro za manje od 45 minuta, objavili su organizatori.
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"Ulaznice za Glastonbury 2027. rasprodane su", napisali su organizatori na internetskoj stranici i Instagram računu festivala nešto prije 9:45.
"Žao nam je zbog onih koji nisu uspjeli nabaviti ulaznice. Jutrošnja je potražnja daleko premašila ponudu", dodali su.
Glastonbury, najpoznatiji britanski festival, nije održan u ljeto 2026. da bi se omogućili obnova i odmor terena na Worthy Farmu gdje se događaj održava. Ondje posjetitelji festivala obično postavljaju svoje šatore.
Stoga se povratak festivala, koji je započeo 1970 godine, iščekivao s nestrpljenjem.
Ulaznice za festival koji će se održati od 23. do 27. lipnja 2027. stajale su 408 funti (480 eura), 29,50 funti više nego 2025. i to bez jamstva koji će izvođači nastupati. Popis izvođača bit će objavljen tek za nekoliko mjeseci.
Godine 2025. na pozornicu su izašli Alanis Morissette, Supergrass, Olivia Rodrigo, Lorde i Charli XCX. Bili su ondje i veterani poput Neila Younga i Roda Stewarta, The Prodigy, Snow Patrol, Burning Spear i Raye.
Tada je festival privukao otprilike 210.000 ljudi, no obilježile su kontroverze, osobito nakon što su članovi londonskoga punk-rap i hip-hop dua Bob Vylan javno govorili protiv izraelske vojske.
Oni koji su u nedjelju ujutro ostali razočarani jer nisu uspjeli nabaviti ulaznice, još uvijek za to imaju priliku, rekli su organizatori. Otkazane ulaznice pustit će se u prodaju u proljeće 2027.
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