Puerta del Sol
FOTO / 400 policajaca uklonilo kamp iz centra Madrida, prosvjednici: "Koristili su prekomjernu silu"
Policija je uklonila prosvjedni kamp u središtu Madrida, koji je bio postavljen prije pet tjedana u znak prosvjeda protiv stambene krize u Španjolskoj.
Oglas
Dvije osobe uhićene su zbog opiranja vlastima tijekom akcije koja je počela oko 3 sata ujutro u utorak, priopćio je ured predstavnika središnje vlade u madridskoj regiji.
Uklanjanje kampa na trgu Puerta del Sol, prema izvješćima, proteklo je mirno. U akciji je sudjelovalo 400 policajaca, kao i vatrogasci i socijalne službe. S trga su uklonjene ukupno 334 osobe, izvijestili su mediji.
Prosvjedni pokret, međutim, optužio je policiju za primjenu prekomjerne sile i suzavca u spreju. Prema izvješćima, nekoliko je osoba ozlijeđeno, a neki sudionici žalili su se da im nije bilo dopušteno ponijeti osobne stvari.
Vlasti su obrazložile da je prosvjed, koji je prvotno bio usmjeren na skretanje pozornosti na stambenu krizu, s vremenom promijenio svoj karakter. Nekoliko organizacijskih skupina povuklo se iz prosvjeda, dok je sve veći broj beskućnika počeo noćiti na trgu.
U kampu i njegovoj neposrednoj okolici navodno su počinjena i neka kaznena djela. Oko 600 ljudi već je dobrovoljno napustilo Puerta del Sol od petka. Dio beskućnika koji su ostali na trgu osnovao je vlastitu udrugu i želio nastaviti s okupacijom prostora.
Prosvjedni kamp postavljen je 26. rujna, nakon prosvjeda za pravo na priuštivo stanovanje. Povod prosvjedu bilo je prisilno iseljenje Maricarmen Abascal iz njezina stana u Madridu.
Osamdesetsedmogodišnjakinja, koja je sedam desetljeća živjela u istom unajmljenom stanu, preminula je u bolnici nekoliko dana poslije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas