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Puerta del Sol

FOTO / 400 policajaca uklonilo kamp iz centra Madrida, prosvjednici: "Koristili su prekomjernu silu"

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Hina
|
03. stu. 2026. 14:22
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Cleaning crews remove tents and other debris after police evicted protesters and dismantled a sprawling camp which spearheaded protests over Spain's housing crisis in the emblematic Puerta del Sol square in central Madrid on November 3, 2026.
Paul Hanna / AFP

Policija je uklonila prosvjedni kamp u središtu Madrida, koji je bio postavljen prije pet tjedana u znak prosvjeda protiv stambene krize u Španjolskoj.

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Dvije osobe uhićene su zbog opiranja vlastima tijekom akcije koja je počela oko 3 sata ujutro u utorak, priopćio je ured predstavnika središnje vlade u madridskoj regiji.

Uklanjanje kampa na trgu Puerta del Sol, prema izvješćima, proteklo je mirno. U akciji je sudjelovalo 400 policajaca, kao i vatrogasci i socijalne službe. S trga su uklonjene ukupno 334 osobe, izvijestili su mediji.

Prosvjedni pokret, međutim, optužio je policiju za primjenu prekomjerne sile i suzavca u spreju. Prema izvješćima, nekoliko je osoba ozlijeđeno, a neki sudionici žalili su se da im nije bilo dopušteno ponijeti osobne stvari.

Vlasti su obrazložile da je prosvjed, koji je prvotno bio usmjeren na skretanje pozornosti na stambenu krizu, s vremenom promijenio svoj karakter. Nekoliko organizacijskih skupina povuklo se iz prosvjeda, dok je sve veći broj beskućnika počeo noćiti na trgu.

An employee removes tents and other debris after police evicted protesters and dismantled a sprawling camp which spearheaded protests over Spain's housing crisis in the emblematic Puerta del Sol square in central Madrid on November 3, 2026.
AFP / Paul Hanna / PAUL HANNA

U kampu i njegovoj neposrednoj okolici navodno su počinjena i neka kaznena djela. Oko 600 ljudi već je dobrovoljno napustilo Puerta del Sol od petka. Dio beskućnika koji su ostali na trgu osnovao je vlastitu udrugu i želio nastaviti s okupacijom prostora.

Prosvjedni kamp postavljen je 26. rujna, nakon prosvjeda za pravo na priuštivo stanovanje. Povod prosvjedu bilo je prisilno iseljenje Maricarmen Abascal iz njezina stana u Madridu.

Osamdesetsedmogodišnjakinja, koja je sedam desetljeća živjela u istom unajmljenom stanu, preminula je u bolnici nekoliko dana poslije.

Teme
madrid prekomjerna sila policije prosvjed puerta del sol stambena kriza uklanjanje kampa španjolska

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