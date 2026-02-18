FOTO / Iran pripremio groblje za 5.000 američkih vojnika u Teheranu

Pet tisuća grobova pripremljeno je za američke vojnike na periferiji Teherana
Glavni direktor Beheshte Zahraa, najvećeg teheranskog groblja, izjavio je da je bila potrebna zasebna lokacija jer američki vojnici ne mogu biti pokopani na muslimanskom groblju, prenosi Tehran Times.
Five thousand graves have been prepared for the U.S. soldiers on the outskirts of Tehran— Tehran Times (@TehranTimes79) February 18, 2026
The CEO of Beheshte Zahraa, Tehran's largest cemetery, said that a seperate location was needed because U.S. soldiers cannot be buried in a Muslim cemetery. pic.twitter.com/7tClBnSF9m
Napominje se da je riječ o protumjeri i svojevrsnoj taktici odvraćanja uslijed povećanih tenzija i američkih prijetnji zračnim udarima, ili čak invazijom. Axios je danas iznio kako se u SAD-u osjeti atmosfera prema kojoj je rat s Iranom neizbježan.
