uslijed prijetnji ratom

FOTO / Iran pripremio groblje za 5.000 američkih vojnika u Teheranu

N1 Info
18. velj. 2026. 19:33
teheran groblje
X (Tehran Times)

Pet tisuća grobova pripremljeno je za američke vojnike na periferiji Teherana

Glavni direktor Beheshte Zahraa, najvećeg teheranskog groblja, izjavio je da je bila potrebna zasebna lokacija jer američki vojnici ne mogu biti pokopani na muslimanskom groblju, prenosi Tehran Times.

Napominje se da je riječ o protumjeri i svojevrsnoj taktici odvraćanja uslijed povećanih tenzija i američkih prijetnji zračnim udarima, ili čak invazijom. Axios je danas iznio kako se u SAD-u osjeti atmosfera prema kojoj je rat s Iranom neizbježan.

Teme
Američko-iranski odnosi Iran Ratne prijetnje SAD Teheransko groblje

