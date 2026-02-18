trumpova eskalacija
Axios: Sve je više pokazatelja da je rat SAD-a i Irana neizbježan
Administracija Donalda Trumpa bliže je velikom ratu na Bliskom istoku nego što većina Amerikanaca shvaća. On bi mogao započeti vrlo brzo.
Zašto je to važno: Američka vojna operacija protiv Irana vjerojatno bi bila masovna, višesedmična kampanja koja bi više nalikovala potpunom ratu nego prošlomjesečnoj preciznoj operaciji u Venezueli, navode izvori, a prenosi Axios.
Izvori ističu da bi to vjerojatno bila zajednička američko-izraelska kampanja znatno šireg opsega — i egzistencijalnija za režim — od 12-dnevnog rata koji je prošlog lipnja predvodio Izrael, a kojem su se SAD naposljetku pridružile kako bi uništile iranska podzemna nuklearna postrojenja.
Takav rat imao bi dramatičan utjecaj na cijelu regiju i velike posljedice za preostale tri godine Trumpova predsjedničkog mandata.
Dok su pozornost Kongresa i javnosti usmjerene na druge teme, gotovo da i nema javne rasprave o onome što bi mogla biti najznačajnija američka vojna intervencija na Bliskom istoku u najmanje desetljeće.
Raščlamba: Trump je početkom siječnja bio blizu odluke o napadu na Iran zbog ubojstva tisuća prosvjednika od strane režima.
No kada je taj vremenski prozor prošao, administracija je prešla na pristup s dva kolosijeka: nuklearni pregovori u kombinaciji s masovnim vojnim gomilanjem snaga.
Odgađanjem i koncentriranjem tolikih vojnih kapaciteta, Trump je podigao očekivanja o tome kako bi operacija mogla izgledati ako se ne postigne dogovor. A trenutačno se čini da dogovor nije izgledan.
Povod za vijest: Trumpovi savjetnici Jared Kushner i Steve Witkoff sastali su se u utorak u Ženevi s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem tijekom trosatnih razgovora.
Iako su obje strane izjavile da je postignut „napredak“, razlike su i dalje velike, a američki dužnosnici nisu optimistični u pogledu njihova premošćivanja.
Potpredsjednik JD Vance rekao je za Fox News da su razgovori „u nekim aspektima prošli dobro“, ali da je „u drugim aspektima bilo vrlo jasno da je predsjednik postavio određene crvene linije koje Iranci još nisu spremni priznati i razmotriti“.
Vance je jasno dao do znanja da, iako Trump želi dogovor, može zaključiti da je diplomacija „dosegnula svoj prirodni kraj“.
Trenutačno stanje: Trumpova armada narasla je na dvije nosače zrakoplova, desetak ratnih brodova, stotine borbenih zrakoplova i više sustava protuzračne obrane. Dio te vatrene moći još je na putu.
Više od 150 američkih vojnih teretnih letova prevezlo je oružne sustave i streljivo na Bliski istok. Samo u posljednja 24 sata još 50 borbenih zrakoplova — F-35, F-22 i F-16 — upućeno je u regiju.
Između redaka: Zastoj s Iranom traje toliko dugo da su mnogi Amerikanci vjerojatno otupjeli na tu temu. Rat bi mogao doći brže i biti mnogo veći nego što većina prepoznaje, kažu izvori.
Trumpovo vojno i retoričko podizanje tenzija otežava mu povlačenje bez značajnih ustupaka Irana u vezi s njegovim nuklearnim programom.
To nije u Trumpovoj prirodi, a njegovi savjetnici raspoređivanje tolikog vojnog arsenala ne smatraju blefom. S Trumpom je sve moguće. No svi znakovi upućuju na to da će povući okidač ako pregovori propadnu.
Vremenski okvir: Izraelska vlada — koja zagovara maksimalistički scenarij usmjeren ne samo na iranski nuklearni i raketni program nego i na promjenu režima — priprema se za mogućnost rata u roku od nekoliko dana, prema riječima dvojice izraelskih dužnosnika.
Neki američki izvori kažu za Axios da bi SAD-u moglo trebati više vremena. Senator Lindsey Graham (republikanac iz Južne Karoline) izjavio je da bi napadi još uvijek mogli biti udaljeni nekoliko tjedana. No drugi tvrde da bi rok mogao biti kraći.
„Šef gubi strpljenje. Neki ljudi oko njega upozoravaju ga da ne ide u rat s Iranom, ali mislim da postoji 90 posto šanse da ćemo u sljedećih nekoliko tjedana vidjeti kinetičku akciju“, rekao je jedan Trumpov savjetnik.
Zanimljivost: Američki dužnosnici nakon utorničkih razgovora poručili su da Iran treba u roku od dva tjedna dostaviti detaljan prijedlog.
Prošlog 19. lipnja Bijela kuća postavila je dvotjedni rok za Trumpovu odluku između daljnjih pregovora ili napada. Tri dana kasnije pokrenuo je Operaciju Midnight Hammer.
Zaključno: Nema naznaka da je diplomatski proboj s Iranom na vidiku. No sve je više pokazatelja da je rat neizbježan.
