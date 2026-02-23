"KRENULI SMO SNAŽNO UDESNO"
Habulin: Svaka vlast ima odgovornost, one su dovele do toga da je Hrvatska danas "light" verzija NDH
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca Franjo Habulin, u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je aktualne događaje u društvu, prvenstveno val povijesnog revizionizma i ustaških konotacija.
Poslije koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, Habulin je upozorio da bi moglo doći do toga "jer je izostala adekvatna reakcija vlasti na nepoćudne stvari kojima se svjedočilo". Svejedno, vlast i dalje negira što se događa i okreće priču prema "histeričnoj ljevici koja preuveličava".
"Ne može se prikriti ono što vidimo u Hrvatskoj danas. Ali, to traje dulje vrijeme, još poslije 1990. Odmah smo to prepoznali, kao i pravac u kojem je Hrvatska krenula. Čitavo vrijeme smo upozoravali na taj zaokret prema desno, na nešto što Hrvatska nije. Da bismo danas doveli Hrvatsku do "light" NDH", kazao je Habulin i nastavio:
"Svaka vlast ima dio odgovornosti jer nije reagirala na pojave kojima smo bili svjedoci. Čak se pomagalo, na neki način, kroz udžbenike iz povijesti, gdje su nestale neki dijelovi narodnooslobodilačke borbe. I, postepeno, došli smo do situacije u kojoj se ustaškim pozdravom koristi u Saboru, što nije Ustavno. A koriste ga upravo oni koji su položili zakletvu da će poštovati taj isti Ustav. Dotle smo došli..."
Komentirao je i činjenicu da se ipak dogodio vidljiviji zaokret unazad posljednjih desetak godina.
"Dogodio se ozbiljan zaokret, a još jači nakon koncerta na Hipodromu, kada su definitivno, odlaskom predsjednika Vlade na probu, širom otvorena vrata takvim pojavama. Nema neke ozbiljnije reakcije na to, čak ni od strane opozicije. Nigdje ništa slično nije dozvoljeno, a kod nas je steklo pravo građanstva i koristi se toliko da su ljudi praktički naviknuti na ustaške pozdrave i simbole. To nije dobro i mislim da će svi koji sudjeluju u tome i dozvoljavaju da se to događa, snositi povijesnu odgovornost za ono u što guraju Hrvatsku."
"Imat ćemo katastrofu"
Habulin vjeruje da će ekstremnije desne političke stranke biti još ohrabrenije.
"One su spremne preuzeti vlast, a ako se to dogodi, onda imamo katastrofu."
Domovinski pokret ne bježi od radikalnije desne retorike, a dio je vlasti.
"Mislim da HDZ nastoji svoje koalicijske partnere ipak u jednom dijelu držati pod kontrolom, a i po anketama male stranke nemaju popularnost po anketama. No, što se sutra može dogoditi..."
Premijer Andrej Plenković izjavio je prije deset godina da će promijeniti HDZ.
"Otišla je Hrvatska u desnu stranu, a HDZ se također mijenja u tom pravcu, htjeli to priznati oni ili ne."
Nakon pjesme Josipa Dabre, pripadnici DP-a, ali i HSLS u nekoj mjeri te neke druge javne osobe desnih svjetonazora, počeli su izjednačavati sve totalitarne režime i diskreditirati antifašizam pa kao Nino Raspudić počeli ponavljati apsurdne pojmove "anti antifašizam" ili "profufašizam". Problematizira se i Dan pobjede 9. svibnja.
"Krenimo otpočetka, a početak je antifašistička borba i sve što je učinjeno tijekom Drugog svjetskog rata na ovim prostorima. Komunistička partija s Josipom Brozom na čelu, bila je jedina politička snaga koja je pozvala narod na ustanak protiv nacifašističke okupacije. Kasnije se on dogodio protiv domaćih kvislinga u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, BiH... Oni su bili u službi vlastitog okupatora. Tito je vodio narodnooslobodilačku vojsku. Kako je nastala NDH? Ne voljom hrvatskih građana nego voljom Mussolinija i Hitlera. Paralelno s NOB-om, stvarala se i civilna vlast, kroz odbore do ZAVNOH-a. Ustaški režim bio je totalitarni i radio sve što su radili njegovi "poslodavci", počevši od rasnih zakona pa nadalje. Da li je totalitarni režim ostao u Hrvatskoj, odnosno u Jugoslaviji poslije 1945.? U jednom periodu, da. Vjerojatno do razlaza s Rusijom i Staljinom 1948. A 1950., kada je uvedeno radničko samoupravljanje, svjedočili smo nečemu što nije postojalo u svijetu i to nema veze s totalitarnim režimom."
"Znak jednakosti ne postoji između komunizma i antifašizma"
Ustvrdio je da ako radnička klasa ima pravo raspravljati o svakom segmentu društva, onda to ima više veze s demokratskim načinom razmišljanja nego što ima fondovski način raspodjele sredstava.
"Bio sam delegat u samoupravnoj interesnoj zajednici, gdje smo sjedili mi koji smo davali i koristili usluge. Odluke i rasprave su se odvijale demokratski. A, pitam se, je li u kapitalizmu moguća demokracija? Po karakteru kapitalizma, definitivno ne."
Vratio se potom na retoriku koja izjednačava ono do 1945. i NDH s onime nakon 1945. i Jugoslavijom. Odnosno, izjednačava se ustaše i partizane. Ponajprije kroz argument da su "oni sa zvijezdom na čelu ubijali Hrvate početkom devedesetih".
"Znak jednakosti nije moguć i tko to pokušava, čini to iz političkog uvjerenja ili jer ne zna. Koje su intelektualne sposobnosti gospodina Dabre, ne bih o tome. Međutim, da bi se čitava ta stvar razumjela, potrebno je o tome nešto znati i nešto pročitati. Znak jednakosti ne postoji između komunizma i antifašizma jer nisu samo komunisti bili ti koji su vodili borbu protiv nacifašističkog okupatora. A to su većinom bili mladi, koji su to mogli. Dakle, nije moguće staviti znak jednakosti. Ne zove se slučajno taj pokret NOB. Veliki broj ljudi je ušao u partizane, a nikakve veze nije imao s komunizmom i komunistima. Smatrali su da je to rješenje, a ne se prikloniti okupatorima."
Kako napustiti aktualnu atmosferu?
"To ne ide lako, 30 godina se stvarala ovakva klima. Da bi se nešto vratilo u normalnu situaciju, potrebno je krenuti od odgojno-obrazovnog sustava. Potrebno je dotjerati nastavne programe, prije svega iz povijesti, da djeca nauče sve narodne heroje i da nauče posljedice i uzroke Drugog svjetskog rata, da se zna tko je bio tko i što je bilo što. Drugo, potrebno je da i mediji malo budu u službi promjene situacije. I, na kraju politika mora dati snažnu podršku vraćanju u normalno stanje", zaključio je Franjo Habulin.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare