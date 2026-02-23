Habulin: Svaka vlast ima odgovornost, one su dovele do toga da je Hrvatska danas "light" verzija NDH

"Krenimo otpočetka, a početak je antifašistička borba i sve što je učinjeno tijekom Drugog svjetskog rata na ovim prostorima. Komunistička partija s Josipom Brozom na čelu, bila je jedina politička snaga koja je pozvala narod na ustanak protiv nacifašističke okupacije. Kasnije se on dogodio protiv domaćih kvislinga u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, BiH... Oni su bili u službi vlastitog okupatora. Tito je vodio narodnooslobodilačku vojsku. Kako je nastala NDH? Ne voljom hrvatskih građana nego voljom Mussolinija i Hitlera. Paralelno s NOB-om, stvarala se i civilna vlast, kroz odbore do ZAVNOH-a. Ustaški režim bio je totalitarni i radio sve što su radili njegovi "poslodavci", počevši od rasnih zakona pa nadalje. Da li je totalitarni režim ostao u Hrvatskoj, odnosno u Jugoslaviji poslije 1945.? U jednom periodu, da. Vjerojatno do razlaza s Rusijom i Staljinom 1948. A 1950., kada je uvedeno radničko samoupravljanje, svjedočili smo nečemu što nije postojalo u svijetu i to nema veze s totalitarnim režimom."