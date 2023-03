FOTO Pilot okrenuo zrakoplov kako bi putnici uživali u polarnoj svjetlosti

Putnici u zrakoplovu mogli su uživati u nevjerojatnim scenama polarne svjetlosti nakon što je pilot napravio oret kako bi svi mogli vidjeti taj spektakularan prizor.

Pilot easyJeta napravio je okret od 360 stupnjeva iznad oceana u ponedjeljak navečer u pokušaju da osigura svim putnicima spektakularan pogled na polarnu svjetlost, prenosi Independent.

Zrakoplov koji je iz Reykjavika na Islandu letio prema zračnoj luci u Manchesteru iz ptičje perspektive dobio je pogled na nevjerojatan prirodni fenomen koji je bio vidljiv na noćnom nebu zbog “prolaznih proloma oblaka”.

Fotografije koje je snimio putnik u avionu pokazuju zelene, ljubičaste i ružičaste pruge preko noćnog neba.

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights 🤩 pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo

Putanju leta također je zabilježio FlightRadar24, pokazujući rutu iznad oceana i točku na kojoj se zrakoplov u zraku.

Piloti su obavijestili kontrolu zračnog prometa kako bi bili sigurni da je ovaj okret bezopasan.

An @easyJet flight just made a 360 turn over the North Sea. The Northern Lights are very strong tonight as well, so the reason was probably to allow passengers on both sides of the aircraft to see the fantastic #AuroraBorealis

https://t.co/IVJ81cqRKM pic.twitter.com/5cY8Hr2tPZ