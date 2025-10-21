Oglas

pet godina iza rešetaka

FOTO / Sarkozy se pozdravio sa suprugom i otišao u zatvor. Ispratile ga stotine pristaša

author
N1 Info
|
21. lis. 2025. 10:37
Nicolas Sarkozy
REUTERS / Benoit Tessier

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy (70) izjavio je da je nevin, pozdravio se sa suprugom Carlom Brunu prije ulaska u zatvor La Santé u Parizu kako bi započeo izdržavanje petogodišnje kazne.

Oglas

Prošlog mjeseca proglašen je krivim za kaznenu zavjeru zbog navodnog ilegalnog financiranja svoje predsjedničke kampanje iz 2007. godine sredstvima iz Libije.

Stotine njegovih pristaša uzvikivale su "Nicolas, Nicolas" i pjevale francusku himnu dok je napuštao svoj dom i ulazio u automobil koji ga je trebao odvesti u zatvor.

Tako je okončan zapanjujući pad čovjeka koji je vodio Francusku od 2007. do 2012., prenosi Sky News.

Nicolas Sarkozy
REUTERS / Benoit Tessier

Na ispraćaju su bili prisutni i Sarkozyjevi sinovi i kći, Jean, Pierre, Louis i Giulia, kao i njegova unučad.

Uoči odlaska u zatvor, Sarkozy je na društvenim mrežama objavio poruku u kojoj je ponovio tvrdnju da je nevin čovjek, dodajući kako osjeća duboku tugu zbog Francuske.

Nicolas Sarkozy
REUTERS / Benoit Tessier

"Dok se spremam prijeći zidove zatvora La Santé, moje misli idu francuskom narodu - svim slojevima društva i svim uvjerenjima. Želim im reći, sa svom svojom nepokolebljivom snagom, da se jutros ne zatvara bivši predsjednik Republike, već nevin čovjek. Osjećam duboku tugu zbog Francuske, koja se našla ponižena izrazom osvete koja je mržnju dovela do dosad nezabilježene razine. Nemam sumnje, istina će pobijediti. No cijena koja će se za to platiti bit će golema."

Bit će to prvi bivši francuski čelnik koji će završiti iza rešetaka od Drugog svjetskog rata, kada je zatvoren maršal Philippe Pétain, osuđen zbog suradnje s nacistima.

Ovaj slučaj predstavlja poseban izazov za francuske sigurnosne službe, koje sada moraju osigurati sigurnost bivšeg predsjednika dok je iza rešetaka.

Teme
Carla Bruni Nicolas Sarkozy kazna zatvor

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ