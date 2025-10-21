"Dok se spremam prijeći zidove zatvora La Santé, moje misli idu francuskom narodu - svim slojevima društva i svim uvjerenjima. Želim im reći, sa svom svojom nepokolebljivom snagom, da se jutros ne zatvara bivši predsjednik Republike, već nevin čovjek. Osjećam duboku tugu zbog Francuske, koja se našla ponižena izrazom osvete koja je mržnju dovela do dosad nezabilježene razine. Nemam sumnje, istina će pobijediti. No cijena koja će se za to platiti bit će golema."