Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy (70) izjavio je da je nevin, pozdravio se sa suprugom Carlom Brunu prije ulaska u zatvor La Santé u Parizu kako bi započeo izdržavanje petogodišnje kazne.
Oglas
Prošlog mjeseca proglašen je krivim za kaznenu zavjeru zbog navodnog ilegalnog financiranja svoje predsjedničke kampanje iz 2007. godine sredstvima iz Libije.
Stotine njegovih pristaša uzvikivale su "Nicolas, Nicolas" i pjevale francusku himnu dok je napuštao svoj dom i ulazio u automobil koji ga je trebao odvesti u zatvor.
Tako je okončan zapanjujući pad čovjeka koji je vodio Francusku od 2007. do 2012., prenosi Sky News.
Na ispraćaju su bili prisutni i Sarkozyjevi sinovi i kći, Jean, Pierre, Louis i Giulia, kao i njegova unučad.
Uoči odlaska u zatvor, Sarkozy je na društvenim mrežama objavio poruku u kojoj je ponovio tvrdnju da je nevin čovjek, dodajući kako osjeća duboku tugu zbog Francuske.
"Dok se spremam prijeći zidove zatvora La Santé, moje misli idu francuskom narodu - svim slojevima društva i svim uvjerenjima. Želim im reći, sa svom svojom nepokolebljivom snagom, da se jutros ne zatvara bivši predsjednik Republike, već nevin čovjek. Osjećam duboku tugu zbog Francuske, koja se našla ponižena izrazom osvete koja je mržnju dovela do dosad nezabilježene razine. Nemam sumnje, istina će pobijediti. No cijena koja će se za to platiti bit će golema."
Bit će to prvi bivši francuski čelnik koji će završiti iza rešetaka od Drugog svjetskog rata, kada je zatvoren maršal Philippe Pétain, osuđen zbog suradnje s nacistima.
Ovaj slučaj predstavlja poseban izazov za francuske sigurnosne službe, koje sada moraju osigurati sigurnost bivšeg predsjednika dok je iza rešetaka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas