FOTO / Skandal na mrežama: Trump se proglasio predsjednikom Venezuele

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social snimku zaslona na kojoj piše da je 45. i 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ali i vršitelj dužnosti predsjednika Venezuele od siječnja 2026. godine.
Dana 3. siječnja Sjedinjene Države provele su vojnu operaciju u Venezueli u kojoj su uhićeni predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores kako bi im se sudilo u New Yorku zbog optužbi za trgovinu drogom i oružjem.
Prijelazno razdoblje
Trump je najavio da će njegova administracija upravljati Venezuelom i njezinim naftnim resursima tijekom prijelaznog razdoblja. Nakon Madurovog uhićenja, njegova potpredsjednica Delsy Rodriguez položila je prisegu kao privremena predsjednica.
Trump je prethodno upozorio da bi Rodriguez mogla "platiti vrlo visoku cijenu" ako ne surađuje sa Sjedinjenim Državama.
