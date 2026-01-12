Oglas

VRŠITELJ DUŽNOSTI

FOTO / Skandal na mrežama: Trump se proglasio predsjednikom Venezuele

author
N1 Info
|
12. sij. 2026. 12:50
U.S. President Donald Trump pauses before answering a reporter’s question aboard Air Force One en route from Florida to Joint Base Andrews, Maryland, U.S., January 4, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
REUTERS/Jonathan Ernst

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social snimku zaslona na kojoj piše da je 45. i 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ali i vršitelj dužnosti predsjednika Venezuele od siječnja 2026. godine.

Oglas

Dana 3. siječnja Sjedinjene Države provele su vojnu operaciju u Venezueli u kojoj su uhićeni predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores kako bi im se sudilo u New Yorku zbog optužbi za trgovinu drogom i oružjem.

Prijelazno razdoblje

Trump je najavio da će njegova administracija upravljati Venezuelom i njezinim naftnim resursima tijekom prijelaznog razdoblja. Nakon Madurovog uhićenja, njegova potpredsjednica Delsy Rodriguez položila je prisegu kao privremena predsjednica.

Trump je prethodno upozorio da bi Rodriguez mogla "platiti vrlo visoku cijenu" ako ne surađuje sa Sjedinjenim Državama.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
donald trump trump predsjednik venezuele venezuela

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ