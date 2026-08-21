KAOS I U AUSTRIJI
FOTO / Teško nevrijeme pogodilo Sloveniju: Grom ubio muškarca, srušena stabla i oštećeni krovovi
Snažna oluja pogodila je Sloveniju i Austriju u četvrtak, a jedan muškarac poginuo je u udaru groma blizu Celja, prenose u petak mediji.
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Policija u Celju obaviještena je da je grom udario u dvije osobe koje su stajale ispod stabla na području Žalca, pri čemu je 46-godišnji muškarac preminuo na mjestu događaja, dok je drugi s lakšim ozljedama prevezen u bolnicu.
U središnjoj Sloveniji poplavljeni su podrumi, oštećeni krovovi i srušeno drveće, prenosi 24UR. U Podolševi je grom izazvao požar u pomoćnoj zgradi.
Informativni centar slovenske Uprave civilne zaštite i spašavanja prijavio je ukupno 51 intervenciju, najviše na području Ljubljane, Celja te Kranja, Trbovlja i Kopra.
Nastavak obilnih pljuskova u Sloveniji i u petak, izdano narančasto upozorenje za cijelu zemlju
Slovenski meteorolozi su prognozirali nastavak obilnih pljuskova u petak, a za cijelu zemlju izdano je narančasto upozorenje.
🌧 V zadnjih 12 urah je največ padavin padlo v zahodni in osrednji Sloveniji, kjer smo izmerili med 30 in 60 mm. Največ padavin smo izmerili v Ljubljani (68 mm). pic.twitter.com/36OWVDnEgX— ARSO vreme (@meteoSI) August 21, 2026
Kaos s vremenom i u Austriji
Saveznu državu Donju Austriju u četvrtak je također zahvatilo snažno nevrijeme koje je uzrokovalo velike poplave u vrlo kratkom vremenu.
Najteža situacija bila je u Brucku na Lajti gdje su vatrogasci do petka ujutro primili oko 400 poziva za pomoć.
U Haslauu na Dunavu putnici su spašeni iz vozila poplavljenih vodom, u Maria Elendu je drvo palo na kuću.
Oluja je prouzročila štetu i u Schwadorfu i Enzersdorfu, objavio je Kronen Zeitung. Oluja je stigla i do Beča, gdje su tuča, obilna kiša i snažni udari vjetra doveli do brojnih poziva vatrogascima.
Oluje su prouzročile veliku štetu u Gradišću, gdje je oštećen velik broj automobila, trgovina i kuća. Došlo je i do brojnih kašnjenja letova s bečke zračne luke Schwechat.
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