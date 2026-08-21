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KAOS I U AUSTRIJI

FOTO / Teško nevrijeme pogodilo Sloveniju: Grom ubio muškarca, srušena stabla i oštećeni krovovi

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Hina
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21. kol. 2026. 11:33
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slovenija nevrijeme
Gasilska enota Gorenja vas, Pgd Radomlje/Facebook

Snažna oluja pogodila je Sloveniju i Austriju u četvrtak, a jedan muškarac poginuo je u udaru groma blizu Celja, prenose u petak mediji.

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Policija u Celju obaviještena je da je grom udario u dvije osobe koje su stajale ispod stabla na području Žalca, pri čemu je 46-godišnji muškarac preminuo na mjestu događaja, dok je drugi s lakšim ozljedama prevezen u bolnicu.

U središnjoj Sloveniji poplavljeni su podrumi, oštećeni krovovi i srušeno drveće, prenosi 24UR. U Podolševi je grom izazvao požar u pomoćnoj zgradi.

Informativni centar slovenske Uprave civilne zaštite i spašavanja prijavio je ukupno 51 intervenciju, najviše na području Ljubljane, Celja te Kranja, Trbovlja i Kopra. 

Nastavak obilnih pljuskova u Sloveniji i u petak, izdano narančasto upozorenje za cijelu zemlju

Slovenski meteorolozi su prognozirali nastavak obilnih pljuskova u petak, a za cijelu zemlju izdano je narančasto upozorenje.

Kaos s vremenom i u Austriji

Saveznu državu Donju Austriju u četvrtak je također zahvatilo snažno nevrijeme koje je uzrokovalo velike poplave u vrlo kratkom vremenu.

Najteža situacija bila je u Brucku na Lajti gdje su vatrogasci do petka ujutro primili oko 400 poziva za pomoć.

U Haslauu na Dunavu putnici su spašeni iz vozila poplavljenih vodom, u Maria Elendu je drvo palo na kuću.

Oluja je prouzročila štetu i u Schwadorfu i Enzersdorfu, objavio je Kronen Zeitung. Oluja je stigla i do Beča, gdje su tuča, obilna kiša i snažni udari vjetra doveli do brojnih poziva vatrogascima.

Oluje su prouzročile veliku štetu u Gradišću, gdje je oštećen velik broj automobila, trgovina i kuća. Došlo je i do brojnih kašnjenja letova s bečke zračne luke Schwechat.

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