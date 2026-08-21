opasni otpad u lici
VIDEO / Darko Milinović došao pred Sabor: "Htio sam na sjednicu, Jandroković mi nije dozvolio!"
Uoči glasanja na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Lici, pred Sabor je došao gospićki gradonačelnik Darko Milinović.
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Milinović je tražio da bude danas u Saboru, "no predsjednik Sabora Gordan Jandroković mu to nije dozvolio", rekao je okupljenim novinarima.
"Tko bi trebao raspravljati o zaključcima ako ne ja kao legitimni predstavnik građana?", govori Milinović.
"Ima naznaka da će prvi kamioni uskoro s otpadom otići iz Gospića", najavio je.
Kaže i da je spreman sve učiniti za Gospić, pa i štrajkati glađu, nakon što se iscrpe sve institucionalne mogućnosti.
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