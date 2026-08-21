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opasni otpad u lici

VIDEO / Darko Milinović došao pred Sabor: "Htio sam na sjednicu, Jandroković mi nije dozvolio!"

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N1 Info , Katarina Plantak
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21. kol. 2026. 10:50
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Uoči glasanja na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Lici, pred Sabor je došao gospićki gradonačelnik Darko Milinović.

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Milinović je tražio da bude danas u Saboru, "no predsjednik Sabora Gordan Jandroković mu to nije dozvolio", rekao je okupljenim novinarima.

"Tko bi trebao raspravljati o zaključcima ako ne ja kao legitimni predstavnik građana?", govori Milinović.

"Ima naznaka da će prvi kamioni uskoro s otpadom otići iz Gospića", najavio je.

Kaže i da je spreman sve učiniti za Gospić, pa i štrajkati glađu, nakon što se iscrpe sve institucionalne mogućnosti.

Tijek događaja iz Sabora iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.

Teme
darko milinović opasni otpad gospić

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