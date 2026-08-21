dobila kaznenu prijavu
Kanađanka uhićena zbog podmetanja požara! Imala dvojicu pomagača, policija raspisala potragu
U mjestu Bobodol kod Drniša 28-godišnja državljanka Kanade osumnjičena je da je otvorenim plamenom izazvala požar u kojem je izgorjela suha trava i nisko raslinje, a policija je za njezinim dvoje sunarodnjaka raspisala potragu.
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Policija je u Policijskoj postaji Drniš dovršila kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjom državljankom Kanade zbog sumnje da je počinila kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.
Istraživanjem je utvrđeno da je 28-godišnjakinja zajedno s 30-godišnjakom i 31-godišnjakinjom, također državljanima Kanade, u ponedjeljak, 17. kolovoza, poslijepodne u Bobodolu, uz makadamsko ugibalište, otvorenim plamenom izazvala požar.
U požaru su izgorjeli suha trava i nisko raslinje na površini od 15 puta tri metra. Požar su brzom reakcijom zaustavili građani i vatrogasci. U 17.54 sati potpuno su ga ugasila četvorica vatrogasaca s dva vozila DVD-a Promina i DVD-a Biskupija.
Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja 28-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je protiv nje nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava.
Budući da su 30-godišnjak i 31-godišnjakinja trenutačno nedostupni policiji, za njima je raspisana potraga.
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