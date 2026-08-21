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LIJEČENJE NA "REBRU"

Milijan Brkić prošao više operacija, njegovo stanje je ozbiljno

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N1info
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21. kol. 2026. 11:04
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Robert Anic/PIXSELL

Bivši potpredsjednik Sabora i HDZ-a Milijan Brkić nalazi se na liječenju u KBC-u Zagreb na Rebru, a njegovo je zdravstveno stanje, prema neslužbenim informacijama, ozbiljno.

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Prema neslužbenim informacijama Dnevnik.hr-a, Milijan Brkić prošao je kroz više operativnih zahvata, no njegova točna dijagnoza i prognoze zasad nisu poznate.

Podsjetimo, Brkić je prekjučer helikopterom hrvatskog MUP-a prebačen iz Mostara u Zagreb na daljnje liječenje, što su potvrdili iz Ministarstva unutarnjih poslova.

Ranije operiran u Mostaru

Prema informacijama portala Bljesak.info, Brkić je prije toga operiran u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, dok je MUP-ov helikopter po njega stigao iz Dubrovnika.

Helikopter je u Zagrebu sletio na helidrom Kliničke bolnice Dubrava. Ondje je provedena granična kontrola osoba, nakon čega je pacijent predan na daljnje medicinsko zbrinjavanje, potvrdili su prekjučer iz MUP-a.

MUP: Prijevozi iz inozemstva prema potrebi

"Prijevozi hrvatskih državljana iz inozemstva provode se prema potrebi, ovisno o zdravstvenoj indikaciji i procjeni nadležnih zdravstvenih službi. Ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, Ministarstvo zdravstva odnosno Hrvatski zavod za hitnu medicinu za takav prijevoz mogu angažirati vozilo hitne medicinske službe, helikopter MORH-a ili MUP-a", objašnjavaju iz MUP-a.

Troškovi medicinskog prijevoza rješavaju se ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja. Za hrvatske osiguranike troškove snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, u skladu s važećim propisima i uvjetima ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

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