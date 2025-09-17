Oglas

"NIJE DOBRODOŠAO"

FOTO / Veliki prosvjed protiv Trumpa u Londonu: Želimo dati narodu priliku izraziti prijezir prema njemu

Hina
17. ruj. 2025. 19:57
Trump, prosvjed
JUSTIN TALLIS / AFP

Nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo je u u središtu Londona protiv politike američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je započeo dvodnevni državni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu.

"Migranti su dobrodošli, Trump nije dobrodošao", "Ne rasizmu, ne Trumpu" i "Bombardirate djecu u Gazi, a gostite se u Ujedinjenom Kraljevstvu", pisalo je na transparentima prosvjednika.

Skup, koji je organizirala skupina "Stop Trumpu", osiguravalo je više od 1600 policajaca, priopćila je londonska policija.

Trump, prosvjed
JUSTIN TALLIS / AFP

Donald Trump stigao je u Ujedinjeno Kraljevstvo u utorak navečer u svoj drugi državni posjet toj zemlji.

Predsjedniku i njegovoj supruzi Melaniji kralj Charles III. priredio je raskošan doček u dvorcu Windsor, oko 40 kilometara od Londona. Za srijedu navečer planiran je službeni banket.

Ali Donald Trump nije popularan u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Trump, prosvjed
JUSTIN TALLIS / AFP

"Želimo dati britanskom narodu (...) priliku da izrazi svoj prijezir prema Donaldu Trumpu, njegovoj politici, njegovom rasizmu", rekla je za AFP Zoe Gardner iz skupine "Stop Trumpu".

"Strašno mi je što svijet preuzimaju uistinu zli ljudi", rekla je za AFP Jo Williamson, 58-godišnja prosvjednica.

"Prošlog vikenda ovdje su održane velike demonstracije, vrlo rasističke prirode, pa smo se i mi htjeli izraziti", dodala je, misleći na skup koji je organizirala krajnja desnica, a kojem je prisustvovalo najmanje 110.000 ljudi.

