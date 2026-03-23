Ukrajinska vojna obavještajna služba ima "neoborive" dokaze da Rusija nastavlja pružati obavještajne podatke Iranu, a takve aktivnosti mogu samo produljiti rat na Bliskom istoku, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski.

"Rusija koristi vlastite sposobnosti signalno-obavještajnog i elektroničkog izviđanja, kao i dio podataka dobivenih kroz suradnju s partnerima na Bliskom istoku", napisao je na platformi X nakon sastanka s čelnikom vojne obavještajne službe.

U kasnijem večernjem videoobraćanju Zelenski je rekao kako postoji "sve više dokaza" o nastavku ruskih napora da obavještajne podatke prosljeđuje Iranu.

"To je očito destruktivna aktivnost i mora se zaustaviti jer vodi daljnjoj destabilizaciji. Sve odgovorne države imaju interes osigurati sigurnost i spriječiti veće probleme", poručio je.

Kremlj je prošlog tjedna odbacio izvješće Wall Street Journala, prema kojem Rusija s Iranom dijeli satelitske snimke i napredniju tehnologiju dronova, nazvavši ga "lažnim vijestima".