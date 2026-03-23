Iran će uzvratiti na napad na svoj elektroenergetski sektor ciljajući izraelske elektrane, kao i elektrane koje opskrbljuju američke baze električnom energijom u zemljama regije, navodi se u objavi Revolucionarne garde u ponedjeljak.
Američki predsjednik Donald Trump u subotu je zaprijetio da će iranske elektrane biti meta napada ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac za sve brodove u roku od 48 sati.
"Odlučni smo odgovoriti na svaku prijetnju istom mjerom u smislu odvraćanja... Ako vi pogodite struju, mi ćemo pogoditi struju“, poručila je Revolucionarna garda.
Zašto Iran ne popušta, unatoč žestokim gubicima
Iran pojačava napade na susjede, računajući da može brže povećati globalni gospodarski pritisak nego što ga Trumpova administracija može ublažiti vojnom silom, rekli su iranski diplomat, dva europska diplomata u regiji i jedan visoki arapski dužnosnik, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti. Više OVDJE.
Netanyahu kaže da Trump vidi priliku za dogovor s Iranom
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u ponedjeljak kako Washington vidi priliku da pretvori nedavna vojna postignuća u sporazum s Iranom, obećavši pritom nastavak napada na tu zemlju.
Američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako postoji mogućnost "iskorištavanja moćnih postignuća koje su postigle Izraelske obrambene snage (IDF) i američka vojska za ostvarivanje ratnih ciljeva u sporazumu - sporazumu koji će očuvati naše vitalne interese", rekao je Netanyahu u video izjavi koju je objavio njegov ured.
Zelenski: Imamo dokaze da Rusi pomažu Iranu
Ukrajinska vojna obavještajna služba ima "neoborive" dokaze da Rusija nastavlja pružati obavještajne podatke Iranu, a takve aktivnosti mogu samo produljiti rat na Bliskom istoku, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski.
"Rusija koristi vlastite sposobnosti signalno-obavještajnog i elektroničkog izviđanja, kao i dio podataka dobivenih kroz suradnju s partnerima na Bliskom istoku", napisao je na platformi X nakon sastanka s čelnikom vojne obavještajne službe.
U kasnijem večernjem videoobraćanju Zelenski je rekao kako postoji "sve više dokaza" o nastavku ruskih napora da obavještajne podatke prosljeđuje Iranu.
"To je očito destruktivna aktivnost i mora se zaustaviti jer vodi daljnjoj destabilizaciji. Sve odgovorne države imaju interes osigurati sigurnost i spriječiti veće probleme", poručio je.
Kremlj je prošlog tjedna odbacio izvješće Wall Street Journala, prema kojem Rusija s Iranom dijeli satelitske snimke i napredniju tehnologiju dronova, nazvavši ga "lažnim vijestima".
Iračka oružana skupina napala Amerikance
Iračka oružana skupina Saraya Awliya al-Dam objavila je na svom Telegram kanalu da je dronovima napala američku bazu al-Harir u Erbilu, na sjeveru Iraka.
U priopćenju navode i da će nastaviti djelovati s ciljem protjerivanja američkih snaga iz te baze.
Pregovori u UN-u o korištenju sile u Hormuškom tjesnacu
Vijeće sigurnosti UN-a počelo je raspravu o nacrtu rezolucije koju je predstavio Bahrein, a kojom se želi dopustiti svakoj zemlji da koristi "sva potrebna sredstva" kako bi osigurala slobodu pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, saznaje agencija France presse iz diplomatskih izvora.
Nacrt teksta u koji je uvid imao AFP, a za koji se očekuje da će se mijenjati tijekom rasprava, daje zeleno svjetlo državama članicama da "koriste sva potrebna sredstva u i oko Hormuškog tjesnaca, uključujući i teritorijalne vode" obalnih država "kako bi osigurale prolaz i suzbile, neutralizirale i spriječile svaki pokušaj zatvaranja, blokiranja ili ometanja međunarodne plovidbe" na ovoj ključnoj trgovačkoj ruti.
Tekst također zahtijeva da Iran "odmah prekine sve napade na komercijalne brodove i svaki pokušaj ometanja" slobode plovidbe u tjesnacu.
Dalje se spominje mogućnost nametanja sankcija onima koji narušavaju takvu slobodu plovidbe.
Samo mali broj teretnih brodova i tankera za naftu, uglavnom iranskih, uspio je proći Hormuškim tjesnacem otkako su iranske snage blokirale ovu ključnu trgovačku rutu.
Bahrein je, u ime zaljevskih država, već pokrenuo rezoluciju koju je sredinom ožujka usvojilo Vijeće sigurnosti, a kojom se zahtijeva "trenutni prekid" iranskih napada na zaljevske države i Jordan.
Ovo je datum mogućeg kraja rata?
Sjedinjene Američke Države odredile su 9. travnja kao mogući datum za završetak rata s Iranom, a očekuje se da će razgovori između dviju strana uskoro započeti, izvijestili su izraelski mediji.
Prema listu Yedioth Ahronoth, neimenovani izraelski dužnosnik rekao je da je "Washington odredio 9. travnja kao ciljni datum za završetak rata, ostavljajući oko 21 dan za nastavak borbi i pregovora."
Isti izvor dodao je da se "razgovori između Irana i Sjedinjenih Država očekuju kasnije ovog tjedna u Pakistanu", napominjući da Washington nije obavijestio Izrael o detaljima svojih kontakata s predsjednikom iranskog parlamenta Mohammadom Bagherom Qalibafom.
List također navodi izraelske procjene da Sjedinjene Države već vode neizravne razgovore s Qalibafom, nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o kontaktima s Iranom s ciljem okončanja rata. Međutim, Qalibaf je rekao da nije bilo razgovora sa Sjedinjenim Državama, odbacujući izvješća kao "lažne vijesti" usmjerene na manipuliranje financijskim i naftnim tržištima.
"Ne bih se iznenadio da ovaj rat ne bude samo regionalan"
Povjesničar Tvrtko Jakovina u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak komentirao je rat na Bliskom istoku i njegove posljedice.
Trump kaže da želi završiti rat. Hoće li mu Iran to dopustiti?
Čak i prije početka rata, iranski dužnosnici više su puta upozoravali da, iako bi američki predsjednik Donald Trump mogao započeti sukob s Teheranom, on neće biti taj koji će odlučivati o njegovom završetku.
Španjolska osuđuje Izrael zbog napada na mostove i civilne kuće u Libanonu
Više informacija o situaciji u Libanonu: španjolska vlada osudila je izraelsku vojsku zbog napada na mostove koji povezuju južni Libanon s ostatkom zemlje, javlja Sky News.
Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je da je popis vojnih ciljeva u Libanonu proširen na sve mostove preko rijeke Litani, koja je žarišna točka obnovljenog sukoba između Izraela i Hezbollaha.
Katz je također naredio vojsci da gađa libanonske kuće u blizini izraelske sjeverne granice u nastojanju da uništi Hezbollah, militantnu skupinu koju podržava Iran, kako smo izvijestili tijekom vikenda.
Navodno borci Hezbollaha koriste prijelaze preko ove strateške rijeke za kretanje ljudi i oružja prema južnom Libanonu.
Izrael je jučer uništio ključni most Qasmiyeh, nakon što je dao sat vremena upozorenja prije napada.
No španjolska vlada osudila je Izrael zbog napada na ono što je nazvala „očitim i unaprijed planiranim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava“.
„Civilna infrastruktura, uključujući domove i zdravstvene ustanove, nikada se prema međunarodnom pravu ne može smatrati vojnim ciljevima. Takve radnje krše najosnovnija načela međunarodnog humanitarnog prava i uništavaju živote nedužnih civila“, stoji u priopćenju.
Vlada je također poručila da Španjolska „kategorički ponavlja svoju osudu svakog pokušaja izolacije i podjele libanonskog teritorija“.
Visoki izraelski dužnosnik: „Nova izraelska granica” u Libanonu trebala bi biti rijeka Litani
Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich izjavio je da izraelska vojna eskalacija u Libanonu „mora završiti potpuno drugačijom stvarnošću, kako u pogledu odluka Hezbollaha, tako i promjene izraelskih granica”, javlja Al Jazeera.
Govoreći u jednoj izraelskoj radijskoj emisiji, Smotrich je dodao: „Ovdje kažem nedvosmisleno… u svakoj prostoriji i u svakoj raspravi: nova izraelska granica mora biti Litani [rijeka].”
Smotrichove izjave uslijedile su nakon što je Izrael pogodio mostove preko rijeke Litani, čime je učinkovito odsjekao dijelove južnog Libanona od ostatka zemlje.
Libanonski predsjednik Joseph Aoun nazvao je napade „uvodom u kopnenu invaziju”.
