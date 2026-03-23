STANJE NA BLISKOM ISTOKU
Tvrtko Jakovina: Ovo je kraj jedne epohe, ne bih se iznenadio da ovaj rat ne bude samo regionalan
Povjesničar Tvrtko Jakovina u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak komentirao je rat na Bliskom istoku i njegove posljedice.
"Posljedice ne možemo predvidjeti jer ne znamo koliko će rat još trajati. Neke od najpesimističnijih analiza govore da može postati i više od regionalnog rata. Ne bih se iznenadio da će to postati. Bez obzira kako na njega gledali i kako ćemo ga nazvati, hoće li on biti Treći zaljevski rat ili Ramadanski rat, to je kraj jedne epohe. Sigurno smo ušli u jedno drugo doba. Ono što je za male zemlje uvijek problematično je da krajevi epoha mogu rezultirati i golemim unutarnjim turbulencijama", rekao je i dodao da smo mi u 20. stoljeću nekoliko puta prošli kroz takve turbulencije i da bi bilo dobro da smo za to pripremljeni, ne samo cijenama benzina.
Naveo je primjer Vjesnika. "To jesu objektivni problemi koji se mogu vidjeti i po tome da za mnoge stvari više nismo sposobni. Mi već pet mjeseci rušimo neboder Vjesnika, otkrili smo što je u tom neboderu, a da se možda nije moglo pretpostaviti. To bi mogla biti jedna ilustracija toga koliko je teško neke stvari napraviti koje možda prije nisu izgledale tako dugo ili tako komplicirano. Danas smo tu i to je nešto o čemu treba računati drugačije kad se ova epoha resetira i kad krenemo ispočetka, da neka znanja i neke vrijednosti moramo probati zaustaviti, da ne nisu vezane za prošlost nego su stvar opstojnosti", istaknuo je.
Mogućnost kopnenog napada na Libanon i sadašnja situacija, dodao je, možda katastrofalna za naročito jug Libanona.
"Riječ je o oko milijun ljudi koji su trenutno u pokretu, koji su izbjeglice. S druge strane, u Libanonu su suprotstavljene političke frakcije. Tradicionalno kršćanski predsjednik smatra da je došao trenutak da se rasformira Hezbolah koji je bio organizacija koja se brinula za naročito šijitsko stanovništvo tamo gdje država nije u Libanonu postojala. I postao je država u državi", dodao je.
Komentirajući kako mu djeluju postupci Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahua, Jakovina je rekao da je teško procjenjivati i da nije sklon s ovakvim profilima ličnosti nagovorima i signalima. "Do sada, američki predsjednici nisu bili uvijek imuni na poteze koji mogu biti iracionalni - napad na Irak je bio jedan od takvih, napad na Libiju je završio loše, i Afganistan je završio loše. Odluke se mogu i u vrlo informiranoj zajednici donositi zbog toga što će u nekom trenutku nešto prevagnuti. Ovdje je mogla biti neka procjena da će režim koji je iznutra već toliko puta nagrižen demonstracijama, izlaskom studenata izvan učionica, da bi to mogao biti poticaj. No, to očito nije bilo dovoljno i bez obzira što sad američki vojnici govore da će uskoro opet dati mogućnost da se na terenu nešto odvije, zasad to ne izgleda tako. Zasad samo rat traje, a posljedice za svijet osjećamo", poručio je i dodao da se povećanje cijena energenata neće vidjeti samo u našim rezervoarima.
Naglasio je da ne vidi mogućnost da se europske zemlje delegiraju i da se pošalju vojnici. "To se u jednom trenutno može dogoditi, ali to bi moralo značiti da će europske zemlje odustati ili napola odustati od Ukrajine. S druge strane, pitanje je na koji način možete participirati. Mnoge zemlje nemaju kapacitete da bi participirale, kad američki predsjednik poziva europske zemlje, on poziva najveće zemlje koje mogu poslati nešto od svojih kapaciteta", rekao je i dodao da ni hrvatska nema kapacitete jer nije razvijala mornaricu za nešto više od eventualnog policinga istočnojadranske obale.
Došlo je, istaknuo je, ili će doći do određenog preslagivanja unutar saveznica. "No, zasad nema signala koji su išli dalje od osude", izjavio je pa zaključno komentirao pitanje preventivnog rata.
"Pokazalo se sad da je ono što su bila pravila ratovanja ili međunarodno pravo zapravo ne vrijedi i da je to nešto što se izgovara javno, tu više nema skrivanja. Ono što je od međunarodnog prava i ponašanja vrijedilo do prije godinu ili dvije vrijedi sve manje, a možda neće vrijediti nimalo. Mi smo izašli iz tog svijeta. Ovo doba pokazuje nešto drugo, da više nema konzultacija sa saveznicima, da više ne gradite tu mrežu, da otpisujete bilo kakvu važnost saveznika. To je naročito za male zemlje vrlo bolno, one su svjesne svoje ograničene snage i težine, ali svijet je velikim dijelom izgrađen od niza malih nacija i njih ne možete s prijezirom odbacivati. I to je sad pouka malim nacijama kako će izgledati budućnost, ali i vidljiva lekcija koja dolazi iz najvećih sila da mogu na stranu staviti velike zemlje poput Južne Koreje ili Japana", zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare